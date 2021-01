Coronavirus en Rhode Island: El pequeño estado con un gran reto

Durante unos días en diciembre, Rhode Island fue uno de los peores lugares del planeta en lo que respecta a nuevos casos de COVID-19 per cápita.

Los hospitales alcanzaron su capacidad cuando la tasa de casos nuevos superó a la nación, casi el doble de la tasa en la vecina Connecticut. Se rompió el récord estatal de muertes diarias por COVID-19, establecido en abril. Frente a una crisis que empeoraba, la gobernadora Gina Raimondo volvió a imponer restricciones más estrictas a las empresas.

"Me sorprende que lo hayamos hecho tan mal", dijo la semana pasada el Dr. Keith Corl, médico de emergencias y miembro de la facultad de la Escuela de Medicina Warren Alpert de la Universidad de Brown. "Todos estamos exhaustos y ahora estamos hablando de dotar de personal a más unidades de cuidado intensivo".

El estado más pequeño de la nación por área ha reportado 1,870 muertes por pandemia hasta ahora, mucho menos que muchos estados, pero dando a Rhode Island la sexta tasa de mortalidad por COVID-19 más alta del país. Al igual que otros estados del noreste, Rhode Island se vio muy afectada al principio de la pandemia. Los casos cayeron en el verano, pero subieron durante el otoño.

"El estado ha hecho el mejor trabajo que ha podido. Tenemos que ser optimistas ahora que tenemos la vacuna en camino", dijo Donald Ritter de Rhode Island mientras hacía recados en Providence el lunes. "Pero ha sido todo un viaje".

Una población densa y mayor

Los expertos que han estudiado la pelea del estado con COVID-19 dicen que ofrece lecciones para otras partes del país que enfrentan los mismos factores que impulsaron su aumento.

Entre ellos: comunidades densas; alto número de personas mayores en hogares de ancianos; una economía que depende del turismo y de trabajadores con salarios bajos que no pueden trabajar desde casa; restricciones que buscaban equilibrar la salud con la actividad económica; y la negativa de algunos a prestar atención a las orientaciones sobre las máscaras y el distanciamiento social.

"Hay muchas razones", dijo Raimondo el mes pasado. "No hay excusa para ello. No es una distinción que queremos".

Con 1 millón de personas en 1,200 millas cuadradas, la densidad de población de Rhode Island es superada solo por Nueva Jersey. Esa concentración crea oportunidades para el virus, que se propaga más fácilmente entre personas en contacto cercano.

Muchos de los residentes más pobres del estado viven en vecindarios densos en ciudades como Providence, Pawtucket y Central Falls, a menudo en hogares multigeneracionales.

Estos residentes a menudo tienen trabajos que no se pueden realizar de forma remota y, como resultado, están viendo tasas más altas de COVID-19, dijo el Dr. Michael Fine, ex director de salud estatal. Fine ahora informa a Central Falls, una ciudad de 20,000 habitantes que ocupa un poco más de 1 milla cuadrada.

"Tienen dos o tres trabajos y tienen que ir a trabajar todos los días. Se infectan en el trabajo y regresan a estas comunidades densamente pobladas", dijo Fine. "Las decisiones que tomamos sobre cómo realizar el cierre y la población que tenemos, esencialmente conspiraron para enfermar a nuestras comunidades más densamente pobladas".

Grandes números en hogares a largo plazo

El envejecimiento de la población también influye. Rhode Island tiene el tercer porcentaje más grande del país de residentes que viven en hogares de ancianos. Casi tres cuartas partes de las muertes por COVID-19 en el estado han ocurrido entre residentes de hogares de ancianos.

Un desafío clave para los hogares de ancianos ha sido evitar que el personal transmita el virus. Los empleados de las 11 instalaciones operadas por Health Concepts Ltd. ahora se someten a pruebas dos veces por semana para garantizar que no propaguen el virus incluso si no presentan síntomas, dijo Kelly Arnold, directora de operaciones de la compañía.

Arnold dijo que tiene más esperanzas ahora que sus residentes están programados para ser vacunados a finales de este mes. "Tiene que haber algo de luz al final del túnel".

El factor de la ciudad universitaria

Si bien es poco probable que las personas más jóvenes se enfermen gravemente, los estudiantes universitarios han hecho su parte para propagarlo. Este otoño se informaron grupos de casos entre estudiantes en la Universidad de Rhode Island, la Universidad Johnson & Wales y el Providence College.

Al igual que otros estados, Rhode Island limitó la capacidad de comedor y de clientes en el interior de muchas empresas durante la primavera y cerró temporalmente las áreas de bares, gimnasios y teatros. Se restablecieron reglas más estrictas durante las primeras tres semanas de diciembre después de que el número de casos comenzara a aumentar.

Si bien médicos como Fine y Corl argumentan que las restricciones no han ido lo suficientemente lejos, muchos dueños de negocios han expresado su preocupación por el daño económico a largo plazo a las industrias hotelera y turística del estado.

Bob Leonard es copropietario de Coast Guard House, un restaurante junto al mar en Narragansett popular entre los turistas. Dijo que su negocio trabajó duro para cumplir con las restricciones y no cree que los restaurantes sean responsables del reciente aumento de casos.

"Por lo que he visto, es gente que está en casa y baja la guardia", dijo.

Distanciamiento social y uso de mascarillas

Los residentes que ignoran la orientación sobre máscaras y el distanciamiento social también merecen algo de culpa, dijo Raimondo.

La gobernadora demócrata también señala el vigoroso programa de pruebas del estado como una explicación del reciente aumento. Rhode Island ha realizado más de 2 millones de pruebas, más por residente que cualquier otro estado, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Más pruebas significa que se identificarán más casos asintomáticos, casos que podrían pasar desapercibidos en otros estados.

Pero las pruebas tampoco dan cuenta del aumento de muertes y hospitalizaciones en diciembre, dijo el Dr. Ashish Jha, médico y decano de la Escuela de Salud Pública de Brown. Jha dijo que cree que la densidad de población y la pobreza son factores más importantes.