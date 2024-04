Corredores de todas partes del mundo llegan al Maratón de Boston

Decenas de miles de corredores llegarán hasta la línea de salida del Maratón de Boston el lunes por la mañana.

Ingresarán en los autobuses en Boston Common y se dirigirán a Hopkinton, donde los corredores comenzarán su viaje de 26.2 millas hasta la línea de meta en Boylston Street a partir de las 9:00 a.m.

Han llegado personas de todo el mundo y están planeando postularse para varias organizaciones benéficas. Habrá más de 30,000 participantes oficiales, incluidos corredores de 129 países y los 50 estados de EEUU.

La línea de meta estaba repleta de gente el domingo calentando y entusiasmada por la carrera. Eso incluye a Kit John de Los Ángeles, quien corrió el Shake Out Run de dos millas y media de la Asociación Atlética de Boston.

"No voy a mentir, hoy siento, ya saben, que las mariposas están apareciendo. No voy a sentarme aquí y mentirles. Esto es real. Como la semana pasada, pensé, he hecho esto antes, bla, bla, bla. Pero cuando bajas y ves a la gente corriendo antes de la carrera, te pones nervioso, no me importa quién seas. Kit está nervioso en este momento". dijo Kit John, corredor de Los Ángeles.

Se esperaba que la primera oleada de personas suba a los autobuses alrededor de las 6:45 a.m.