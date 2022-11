¿Cuándo recibirá su cheque de reembolso de impuestos en Mass?

Los primeros cheques y depósitos directos de $3 mil millones en exceso de ingresos fiscales comenzaron a enviarse a los contribuyentes de Massachusetts el pasado martes cuando inició oficialmente el mes de noviembre. Pero si aún no le ha llegado el suyo, no hay necesidad de preocuparse.

Aproximadamente tres millones de personas obtendrán uno de esos reembolsos, pero para calificar, debe haber presentado una declaración de impuestos estatales de 2021 el 17 de octubre de este año o antes. Esta es solo la segunda vez que esto sucede, desde que se aprobó la ley en 1986.

Se llama Chapter 62F y requiere que el Department of Revenue del estado emita un crédito a los contribuyentes si los ingresos fiscales totales exceden un tope anual que está vinculado al crecimiento de sueldos y salarios.

Esto es lo que necesita saber:

¿Qué es el Chapter 62F?

Es una Ley General de Massachusetts que requiere que el Department of Revenue del estado emita un crédito a los contribuyentes si los ingresos fiscales totales en un año fiscal determinado exceden un tope anual vinculado al crecimiento de sueldos y salarios en la Commonwealth.

¿De cuánto será mi reembolso de impuestos?

El dinero será devuelto a los contribuyentes elegibles por el Department of Revenue del estado en proporción a su obligación de impuesto sobre la renta personal en Massachusetts incurrido en el año fiscal inmediatamente anterior, el año fiscal 2021. La administración dijo que los contribuyentes elegibles recibirán un crédito en forma de un reembolso que es de aproximadamente el 14% de su obligación tributaria del impuesto sobre la renta personal del año fiscal 2021 de Massachusetts.

Como ejemplo, una persona que ganó $50,000 el año pasado y le devolvió al estado $2,500, podría recuperar alrededor de $350.

Los créditos están sujetos a compensaciones, dijeron funcionarios estatales, incluso por obligaciones tributarias no pagadas, manutención infantil no pagada y otras deudas.

¿Quién es elegible para una devolución de impuestos?

Para ser elegible para un reembolso, la administración dijo que las personas deben haber presentado una declaración de impuestos estatales de 2021 el 17 de octubre de 2022 o antes. El crédito de una persona puede reducirse debido a intercepciones de reembolsos, incluidos impuestos no pagados, manutención infantil no pagada y algunas otras deudas.

Tenga en cuenta que:

Tanto los declarantes residentes como los no residentes son elegibles

Los no residentes en cuyo nombre una sociedad se presenta en forma compuesta son elegibles

Los contribuyentes fiduciarios (fideicomisos y sucesiones) son elegibles

¿Cómo y cuándo recibiré mi reembolso?

Las personas elegibles para un reembolso lo recibirán automáticamente como un cheque enviado por correo o mediante depósito directo. La distribución de reembolsos comenzó el martes 1 de noviembre.

Se esperaba que se distribuyeran aproximadamente 500,000 reembolsos durante la primera semana. Aproximadamente un millón de reembolsos se distribuirán semanalmente a partir de entonces hasta que se hayan distribuido todos los reembolsos elegibles.

No se necesita ninguna acción para recibir su reembolso.

¿Qué sucede si aún no he recibido mi reembolso?

Los reembolsos no se realizarán en un orden predecible en particular, por lo que si aún no ha recibido el suyo, no se preocupe. Los contribuyentes elegibles que ya hayan presentado su declaración de impuestos de 2021 y tenían una obligación tributaria recibirán automáticamente su reembolso antes del 15 de diciembre.

Los depósitos directos se etiquetarán como "MASTTAXRFD", y los reembolsos enviados por correo como cheques incluirán varias oraciones en el cheque que explican el Chapter 62F y por qué el destinatario recibe el reembolso.

La administración Baker también creó un sitio web, www.mass.gov/62frefunds, donde puede obtener una estimación preliminar de su reembolso. También hay disponible un centro de llamadas al 877-677-9727 para responder preguntas sobre los reembolsos de contribuyentes del Chapter 62F. Está abierto de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

¿Y si aún no he presentado mi declaración de impuestos de 2021? Cualquiera que aún no haya presentado su declaración de impuestos de 2021 pero lo haya hecho antes del 15 de septiembre de 2023, aún será elegible para recibir un reembolso. Esas personas, si son elegibles, recibirán su reembolso automáticamente aproximadamente un mes después de presentada.