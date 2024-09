“Da miedo”: agresión sexual a estudiante que caminaba a casa causa terror en Brockton

La búsqueda de hombre acusado de agredir sexualmente a una estudiante de secundaria en su camino a casa desde la escuela continuaba activa en Brockton, Massachusetts, el jueves por la mañana.

La estudiante de West Middle School caminaba hacia su vivienda en West Elm Street cuando un hombre se le acercó en la entrada de una casa cerca de Elmside Road. La policía no dijo qué sucedió en la agresión sexual, pero señaló que la niña pudo escapar después de una breve lucha y llegar a casa.

La policía cree que el hombre, de unos 20 años, vestía una camisa negra con letras multicolores y pantalones grises. Se describió que le faltaban dos dientes frontales y andaba en una bicicleta azul con letras blancas.

Los residentes y padres están horrorizados con lo ocurrido.

“Ay… Yo me siento tan mal porque yo no sé qué pasa con los muchachos hoy en día que están haciendo tantas cosas malas yo me siento muy mal con respecto a eso”, dijo Omaira López.

“Muy triste la violencia que está pasando por aquí en Brockton. Usted no queda feliz en dejar a su niña ir para la escuela y mirar eso pasando aquí es muy triste”, expuso, por su parte, María Monteiro, otra residente de Brockton.

Los recursos para víctimas de agresión sexual están disponibles a través del Centro Nacional de Recursos contra la Violencia Sexual y la Línea Telefónica Nacional de Atención sobre Agresión Sexual al 800-656-4673, y Massachusetts ofrece esta lista de recursos estatales para sobrevivientes de agresión sexual.

"Da miedo", dijo Isiah Ware. "Da miedo porque crees que tu hijo irá a la escuela para recibir una buena educación, pero volver a casa es aún más riesgoso".

"Hay tanta gente entrando y saliendo, especialmente con esta casa en remodelación, que no sabes quién vive aquí, no sabes quién es quién", dijo el vecino Manouchka Casimir.

La policía de Brockton dice que su investigación está activa y en curso.

"Estamos analizando otras pistas y tratando de ver si hay algún video de vigilancia cerca para poder llevar a este tipo ante la justicia", dijo Darren Duarte del Departamento de Policía de Brockton. "Esto no sucede con frecuencia, pero como cualquier padre, usted debe decirle a su hijo que se asegure de estar atento a su entorno y, con suerte, algo como esto no sucederá".