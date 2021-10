¿Debemos preocuparnos por la variante Delta Plus en Mass.?

En una nueva serie semanal, "COVID Q&A", NBC10 Boston preguntó el martes a tres de los principales médicos de Boston sus opiniones sobre la variante delta plus.

Esto es lo que tenían que decir:

¿Qué es exactamente la variante delta plus?

Conocida como AY.4.2, se cree que la variante denominada "delta plus" es incluso más contagiosa que la variante delta altamente transmisible. Un experto dijo que podría ser un 10% más contagioso que el delta.

"Esto es básicamente una subvariante del virus delta", dijo el Dr. Davidson Hamer del Boston Medical Center. "Tiene dos mutaciones adicionales en la proteína enriquecida. Creo que puede haber algunos casos en los EE. UU. Es hasta como un 6 o 7% de las secuencias en el Reino Unido. Se ha especulado que el aumento de casos puede estar asociado con esto. Creo que los casos en aumento tienen más que ver con la apertura de la economía, las escuelas, etc., y la reducción de algunas de las restricciones vigentes".

"Hay especulaciones, pero no estoy seguro de que haya datos realmente buenos todavía, de que esto pueda ser un poco más transmisible, tal vez hasta un 10% más transmisible que el delta en sí, que es algo", agregó. "Definitivamente, Delta era mucho más transmisible que alfa. Creo que necesitamos datos de mejor calidad para comprenderlo. Y veremos con el tiempo, a medida que continuamos con la secuenciación, ¿esto desplazará al delta actual? Si está más en forma y mejor para ser transmitido, entonces lo hará ".

¿Es esto un gran problema o lo olvidaremos en un mes?

"Podríamos ir de cualquier manera en eso", dijo la Dra. Shira Doron del Centro Médico Tufts. "Los observamos y, a veces, se convierten en algo y otras veces simplemente no".

Los funcionarios de salud del gobierno del Reino Unido han dicho que es demasiado pronto para decir si la mutación representa un riesgo mayor para la salud pública que la variante delta, que en sí misma es significativamente más infecciosa que la cepa COVID-19 original.

"Creo que aún son los primeros días", dijo el Dr. Daniel Kuritzkes del Brigham and Women's Hospital. "Aunque hemos visto un aumento en los casos delta plus en el Reino Unido, en esta etapa es muy difícil saberlo debido a que la variante es más transmisible o hay un efecto fundador en el que la persona que ha introducido esta infección ha infectado a un grupo completo de personas debido a sus circunstancias y todas esas personas continuaron e infectaron a otras personas. ¿Es por casualidad que el virus se transmitió? Puede ser muy difícil distinguir los efectos fundadores de los efectos reales de la aptitud de transmisión. Por lo tanto, se necesita mucho más trabajo hacer para solucionar eso. Veremos con el tiempo ".

"No ha sido etiquetada como una variante de interés o variante de preocupación, por lo que en este momento es algo que las autoridades de salud están vigilando", agregó Doron. "No presionaría el botón de pánico todavía".

¿Cuán preocupados deberíamos estar?

"No estoy preocupado en este momento", dijo Kuritzkes. "No creo que haya datos todavía que sugieran que esta variante tenga más probabilidades de escapar de la vacuna y neutralizar el control de anticuerpos. No creo que sea un salto cuántico como lo fue delta o alfa. Y no es así tienen tanta resistencia como la beta y la gamma".

"Yo diría que nos haga esa pregunta nuevamente en dos o cuatro semanas. Tal vez estemos mejor situados", agregó Hamer. "Hace un par de semanas estábamos hablando de mu. No he escuchado nada sobre mu recientemente".