Decenas de desplazados tras incendio en Worcester

Un voraz incendio se produjo en una vivienda multi familiar en Worcester, Massachusetts el jueves en la noche, dejando decenas de desplazados.

Diecisiete personas quedaron damnificadas tras este incendio que comenzó en la parte trasera de la vivienda y se extendió a todos los pisos hasta el ático.

Decenas de bomberos llegaron a Grand St. en Worcester, tras una llamada al 911 sobre un incendio fuera de control en un edificio de 3 pisos con varios apartamentos en su interior.

“Recibí una llamada y tuve que salir corriendo para mi hijo estaba ahí adentro y pues tuve que salir a chequear que si él estaba bien”, dijo Mario Martínez, afectado.

Su hijo de 14 años estaba en el interior de la estructura cuando comenzaron las llamas.

“Cuando yo llegué aquí estaban ya aquí afuera y y yo en realidad no los veía cuando yo salí del carro yo lo vi pero estaba llorando hasta ahora todavía no me no me dice nada porque estaba un poco asustado”

Los damnificados se tuvieron que refugiar en el edificio de en frente debido a las bajas temperaturas. A pesar de la magnitud del fuego y de los daños no se reportaron heridos, pero sí miles de dólares en pérdidas materiales.

El jefe de bomberos confirmó que están investigando las causas que provocaron este fuego.