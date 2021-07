Decisión de tribunal superior le da esperanza a inmigrante enfrentando deportación

Hace solo unos pocos meses, Lucio Pérez se mudó de la iglesia del oeste de Massachusetts en la que había vivido durante más de tres años para evitar la deportación.

En marzo, las autoridades de inmigración le otorgaron al ciudadano guatemalteco de 40 años una suspensión temporal en su deportación mientras argumentaba que se reconsiderara su caso de inmigración.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Ahora, Pérez está esperando un fallo reciente de la Corte Suprema que lo ayude a superar ese obstáculo final y que se le permita oficialmente permanecer en el país que ha llamado hogar durante más de dos décadas.

"En este punto, me siento muy seguro de que todo va por el camino correcto", dijo recientemente desde su casa en Springfield, Massachusetts. “Ya no tengo ese miedo a la deportación. Ahora me siento más seguro ".

Pérez se encuentra entre decenas de inmigrantes que esperan que se cancele su deportación porque no recibieron la notificación adecuada de los procedimientos judiciales.

En abril, la Corte Suprema dictaminó en Niz-Chavez vs. Garland que el gobierno federal debe proporcionar toda la información requerida a los inmigrantes que enfrentan la deportación en un solo aviso.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. Durante años ha estado notificando a los inmigrantes sobre sus casos de deportación en aproximadamente dos partes: un aviso inicial para comparecer ante el tribunal y avisos de seguimiento que proporcionan la fecha, la hora y el lugar de los procedimientos.

Pero el juez Neil Gorsuch, en su opinión mayoritaria, criticó el enfoque fragmentado por exceder la ley federal.

El problema, argumentó, dependía de las palabras más breves: una ley de inmigración de 1996 exige que el gobierno emita "un" aviso para comparecer, lo que implica que el Congreso tenía la intención de que quienes enfrentaban la deportación recibieran un solo documento.

"En un nivel, la disputa de hoy puede parecer semántica, centrada en una sola palabra, una pequeña en eso", dijo Gorsuch, un juez conservador designado por el ex presidente republicano Donald Trump. "Pero las palabras son la forma en que la ley restringe el poder".

Los abogados y defensores de inmigración, que se han quejado durante mucho tiempo del proceso de notificación de deportación, dicen que el fallo tiene implicaciones para decenas de casos de inmigración.

"Es una bomba", dijo Jeremy McKinney, un abogado de Carolina del Norte que es presidente electo de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración. "Es la segunda vez en menos de tres años que el tribunal ha tenido que recordarle al gobierno que un aviso para comparecer en realidad tiene que notificar a una persona cuándo y dónde comparecer".

El tribunal superior, señaló, emitió un fallo similar sobre los avisos de deportación en Pereira vs.Sessions, pero esa decisión de 2018 tuvo un alcance algo más limitado.

Los activistas de inmigración argumentan que el proceso de notificación actual de ICE hace que muchos inmigrantes pierdan sus audiencias en la corte, ya que pueden pasar meses entre la notificación inicial y la de seguimiento. Algunos, dicen, ni siquiera se enteran hasta años después de que tuvieron una audiencia de deportación y un juez ordenó su expulsión del país.

Podrían pasar meses antes de que se sienta el verdadero impacto de la decisión de Niz-Chávez, pero McKinney y otros expertos en inmigración dicen que seguramente agregará más casos a un sistema judicial de inmigración que ya está sobrecargado.

Como mínimo, la decisión da nueva vida a los casos en los que los inmigrantes no fueron debidamente notificados, nunca se presentaron a sus casos de deportación y finalmente se les ordenó salir del país, dijo.

También es probable que beneficie a cualquier persona que haya emitido un aviso de deportación sin los detalles necesarios en el futuro. De hecho, en lugares como Cleveland, Ohio y Arlington, Virginia, los jueces de los tribunales de inmigración ya están otorgando solicitudes para terminar los procedimientos de deportación si se emitió un aviso que carece de un lugar o fecha y hora para la audiencia inicial, según los abogados de inmigración.

Matt Benson, un abogado con sede en Cincinnati, calculó que solo su firma ha presentado más de dos docenas de mociones de este tipo, y la gran mayoría las han otorgado los jueces.

“La corte está inundada con estas mociones”, dijo. "Esta es ahora una herramienta importante para evitar una orden de deportación contra un cliente".

ICE, que había argumentado en el caso de la Corte Suprema que su proceso de notificación era suficiente, dijo el viernes que ha estado proporcionando la información requerida en un solo aviso desde enero de 2019.

También se refirió a un memorando de junio en el que decía que los abogados de ICE “ejercerán su discreción procesal” para decidir si desafiar a los inmigrantes que buscan reabrir sus casos de inmigración a la luz del fallo de Niz-Chávez.

Mientras tanto, Agusto Niz-Chávez, el ciudadano guatemalteco de 30 años en el centro del caso de la Corte Suprema, dice que está esperando que su caso sea remitido a la corte de inmigración en Detroit.

Niz-Chávez dice que está ansioso por que se resuelva. Su esposa fue deportada a Guatemala el año pasado y él ha estado criando a sus tres hijos en Detroit mientras trataba de equilibrar el trabajo en una fábrica de paletas local.

“Mi prioridad en este momento es quedarme con mis hijos”, dijo recientemente en Zoom. "Si puedo obtener la residencia permanente legal en el futuro, me interesaría tratar de encontrar un camino legal para que mi esposa regrese a los Estados Unidos".

En Massachusetts, Pérez espera un resultado similar en la corte.

El padre de cuatro, que ingresó ilegalmente al país en 1999 a la edad de 17 años, recibió una notificación para comparecer ante un tribunal de inmigración en 2011, pero no tenía la fecha y hora de su audiencia, según Glenn Formica. , Abogado de Pérez.

“Esto es todo lo que Lucio necesita para tener una segunda oportunidad en su caso”, dijo.

Por ahora, Pérez está volviendo a la vida que dejó en suspenso durante los últimos tres años mientras vivía en la Primera Iglesia Congregacional en Amherst con el apoyo del Centro de Trabajadores de Pioneer Valley y los cientos de voluntarios que el grupo ayudó a coordinar.

El paisajista de toda la vida espera abrir una tienda que venda ropa y alimentos guatemaltecos si se le otorga un estatus permanente.

“Antes me sentía como un pájaro en una jaula”, dijo Pérez. “Ahora, salgo de la jaula y vuelvo a mi vida. Puedo salir de casa, ir a la tienda, ir a trabajar. Estoy muy agradecido por eso.