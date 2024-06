Continúan las deliberaciones en el juicio por asesinato contra Karen Read

Toda la atención está puesta en el caso de Karen Read, acusada por el asesinato de quien fuera su novio, el oficial de la policía de Boston, John O’Keefe, mientras el jurado llega a una deliberación.

El juicio, que ha durado varias semanas en la corte de Dedham, Massachusetts, se encuentra ahora en sus momentos finales, y es posible que se llegue a un veredicto el miércoles.

Poco después de que se reanudaran las deliberaciones el miércoles por la mañana, los miembros del jurado enviaron una pregunta a la jueza Beverly Cannone. Pero no se trataba específicamente del juicio. Más bien, el jurado preguntó si podían concluir las deliberaciones alrededor de las 4 p.m. debido a un miembro del jurado que tuvo un "conflicto de programación". El juez no tuvo ningún problema en conceder esa petición.

Poco después, la acción regresó a la sala de la jueza, cuando el abogado defensor, Alan Jackson, cuestionó la manera en que se detallaban los cargos en la hoja que el jurado debe utilizar para emitir un veredicto de "culpable" o "no culpable".

Argumentó que no había una casilla para marcar “no culpable” bajo el cargo de homicidio involuntario.

Cannone respondió que, si no marcan el bloque de culpable, el veredicto será no culpable.

"Así no es como debería ser y por eso es nuestra fuerte objeción. Necesitan ver que existe una opción de no culpabilidad", dijo Jackson.

Pero Cannone dijo que no estaba de acuerdo y pensaba que la hoja de veredicto era apropiada. Pero mientras le explicaba eso a Jackson, aparentemente vio una reacción de Read que no le gustó.

"Disculpe, ¿le resulta gracioso, Ms. Read?”, le dijo la jueza, antes de retirarse. "Hemos terminado".

Las deliberaciones se reanudaron el miércoles por la mañana. El jurado se retiró a deliberar tras escuchar las poderosas palabras de la defensa y la fiscalía, en sus respectivos turnos para las argumentaciones finales.

El final del juicio por asesinato contra Karen Read está muy cerca, pues la defensa dio por concluida la presentación de su caso y se espera que los argumentos finales ocurran el martes.

"Damas y caballeros, hubo un encubrimiento en este caso, simple y llanamente", dijo Jackson en su turno.

"No hay conspiración. No hay encubrimiento. No hay evidencia de nada de eso más allá de especulaciones, alborotos, especulaciones y conjeturas", dijo el fiscal Adam Lally.

Read está acusada de matar a su novio después de que los dos pasaron una noche bebiendo en dos bares separados en Canton, Massachusetts, con amigos y conocidos. Supuestamente ella lo atropelló con su camioneta tras dejarlo en 34 Fairview Road cuando terminó la noche. Se dice que lo dejó morir en un banco de nieve afuera de la casa.

Está acusada de asesinato en segundo grado, homicidio involuntario mientras conducía un vehículo motorizado bajo la influencia del alcohol y abandonar la escena de un accidente con resultado de muerte.

"Lo golpeé. Lo golpeé. Lo golpeé. Lo golpeé. Esas son las palabras del acusado, cuatro veces", dijo Lally.

"Le han mentido a esta sala del tribunal y su trabajo es asegurarse de que mire para otro lado", argumentó Jackson.

La fiscalía entiende que algunos de los testigos que llevaron al estrado son cuestionables, pero sostienen que la evidencia en este caso no debe ser cuestionada.

La defensa, en cambio, dice cómo se puede confiar en las pruebas si el carácter de quienes se encargaron de recolectarlas es cuestionable.

Afuera del tribunal ha habido docenas de personas desde que comenzó este juicio, pero el martes, cuando este caso llegó al jurado, había cientos.

La multitud ha apoyado en gran medida a la acusada, pero ha habido algunos enfrentamientos con esos partidarios.

A medida que se acerca el final de este juicio por asesinato, el interés público no ha hecho más que crecer: se estima que 350 personas apoyaron a Read afuera del tribunal el martes, viendo los argumentos finales en teléfonos celulares y computadoras portátiles.

La gente que se encuentra fuera del tribunal todos los días dice que confía en lo que decidirá el jurado.

"No creo que pase mucho tiempo y finalmente liberaremos a Karen", dijo un partidario.

"Está llegando un veredicto de inocencia. Quiero decir, las pruebas lo demostraron, cualquiera que haya seguido este caso desde el principio vio la verdad", dijo otro partidario. Dos analistas jurídicos consultados por nuestra cadena hermana NBC10 esperan que el veredicto sea relativamente rápido.

Aquí puedes encontrar la cobertura completa del juicio contra Karen Read.