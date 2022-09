Demanda antimonopolio contra American Airlines y JetBlue se dirige a la corte en Boston

Una demanda federal clave que tiene como objetivo bloquear una alianza entre Jet Blue y American Airlines se dirige a la corte en Boston el martes.

El caso se reduce a una demanda antimonopolio que analiza si la alianza entre las dos aerolíneas está ayudando o perjudicando a los viajeros aéreos, especialmente en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston.

Analiza una asociación formada entre JetBlue y American Airlines en Boston y el área de la ciudad de Nueva York, llamada Northeast Alliance. Fue creado allá por 2020, en medio de la pandemia. En ese momento, las aerolíneas dijeron que estaban en un esfuerzo por mejorar las opciones y los precios para los viajeros en Boston y Nueva York.

Como parte de la alianza, las dos aerolíneas comparten la planificación sobre qué rutas volar, cuándo volarlas, quién las volará y qué tamaño de aviones usar para cada vuelo.

Las dos aerolíneas también pueden compartir sus puertas, junto con sus pistas horarias de despegue y aterrizaje. JetBlue y American han insistido en que la alianza no es una fusión, ya que las dos aerolíneas no comparten las ganancias. Sin embargo, el Departamento de Justicia no estuvo de acuerdo y rápidamente demandó para deshacer la alianza en el Tribunal de Distrito de EE. UU.

Desde entonces, varios fiscales generales, incluido Massachusetts AG Maura Healey, se han unido a la demanda. Argumentarán en la corte el martes que esta alianza es esencialmente una fusión que elimina la competencia, reduce las opciones para los clientes y aumenta los precios.

La demanda se presentará ante un juez en un tribunal federal en el sur de Boston a partir del martes.