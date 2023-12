Descubrimiento alarmante: Estudiantes con chinches en escuelas de Revere

El distrito escolar de Revere, Massachusetts, se vio sacudido por un descubrimiento alarmante: estudiantes con picaduras de chinches en diferentes escuelas.

Estos animalitos son especialmente problemáticos porque son muy pequeños, no siempre es fácil deshacerse de ellos y la preocupación no es que transmitan enfermedades; no son conocidos por eso, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, pero lo que más preocupa es la picazón, la pérdida de sueño y los problemas secundarios de la piel resultantes del rascado.

Hasta ahora, recientemente se han reportado tres casos separados de picaduras de chinches en estudiantes y eso llevó a las Escuelas Públicas de Revere a enviar una carta a los padres y al personal para que estén atentos.

"El distrito se comunicó con la Junta de Salud de Revere para consultas y orientación. Además de brindar apoyo a los estudiantes y sus familias, tratamos profesionalmente cualquier aula y aulas adyacentes donde había chinches", dijo el superintendente adjunto Richard Gallucci.

La carta no especificaba qué escuelas de Revere encontraron chinches, pero la Junta de Salud de la ciudad dijo que estos insectos a menudo se mueven entre bolsas y mochilas, por lo que piden a los padres que controlen a sus hijos durante las próximas semanas.

Para obtener más información del Departamento de Salud Pública de Massachusetts sobre qué buscar y cómo manejar las chinches, haz clic aquí.