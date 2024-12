Dos adultos y cuatro niños desplazados por un incendio en Roslindale

Un incendio en el vecindario Roslindale de Boston desplazó a dos adultos y cuatro niños de su casa justo antes de las fiestas.

El departamento de bomberos de Boston dijo que respondió a un incendio en el ático de una casa unifamiliar en Paine Street alrededor de las 5 p.m. del lunes. Todos los ocupantes de la casa salieron sanos y salvos y los bomberos lograron apagar las llamas en aproximadamente una hora.

At approximately 5:00 this evening fire from the attic of a single family home in Paine st. In Roslindale. pic.twitter.com/FDUMjxONJR