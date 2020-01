Documentos muestran que ICE accedió a registros escolares de Boston 135 veces

Documentos recientemente publicados muestran que el sistema de escuelas públicas de Boston ha estado cooperando con las autoridades federales de inmigración más de lo que los funcionarios sugirieron anteriormente.

El distrito escolar hizo accesibles al menos 135 informes de incidentes estudiantiles a los funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., la mayoría de ellos entre 2014 y 2017, según documentos publicados el lunes por Abogados por los Derechos Civiles.

La organización se encuentra entre una serie de grupos que demandan a la ciudad para publicar registros sobre sus vínculos con ICE, a pesar de la política de ciudad santuario de Boston.

"El alcance de la cooperación de BPS con la policía federal de inmigración es alarmante y mucho más extenso de lo que la ciudad ha demostrado", dijo Janelle Dempsey, abogada de Abogados por los Derechos Civiles.

Los informes de la escuela se pusieron a disposición de los funcionarios de ICE a través del Centro de Inteligencia Regional de Boston, o BRIC, un centro de información policial dirigido por el Departamento de Policía de Boston con fondos federales, según los documentos. Los funcionarios escolares sugirieron previamente que solo estaban al tanto de uno de esos casos de intercambio de información.

Los abogados de los Derechos Civiles dijeron que el distrito necesita cesar la cooperación porque está creando una "tubería de deportación en la escuela".

La organización demandó a la ciudad luego de que se rechazara una solicitud de registros públicos sobre la relación del distrito con ICE.

La solicitud de registros fue provocada por la deportación de un estudiante de secundaria a El Salvador en 2017. Los funcionarios de inmigración citaron, entre otras cosas, un informe de incidente escolar que alegaba que el estudiante era un asociado de la pandilla MS-13.

Reportes: ICE usa Facebook para ubicar a indocumentados y luego deportarlos

Los funcionarios escolares enfatizaron en una declaración a The Associated Press que no comparten información confidencial de los estudiantes con ICE. El departamento de policía dijo en un comunicado separado que existen controles estrictos sobre cómo los funcionarios de ICE pueden acceder a la información en el centro de inteligencia regional.

Pero los funcionarios escolares también reconocieron que los informes de incidentes generados por los oficiales de policía publicados en las escuelas no se consideran registros de estudiantes protegidos y pueden compartirse dentro del departamento de policía si involucran investigaciones criminales o son relevantes para asuntos de seguridad pública.

El distrito dijo que actualizó su política en 2018 para reflejar pautas más estrictas sobre cómo los policías escolares comparten sus informes de incidentes con otras agencias de aplicación de la ley, incluido ICE.

El alcalde demócrata Marty Walsh también defendió el proceso el lunes, señalando que el estado migratorio no está incluido en los informes de incidentes escolares y que solo se envían amenazas graves al centro de inteligencia.

Walsh promulgó el mes pasado enmiendas a la Ley de Fideicomiso de la ciudad que establecen límites más claros para la policía en su cooperación con ICE.