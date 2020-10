El futuro de los viajes podría incluir pruebas de coronavirus en los aeropuertos

Algunas aerolíneas y aeropuertos están comenzando a ofrecer pruebas de coronavirus antes de que los pasajeros aborden sus aviones en medio de un aumento en los viajes aéreos.

Si bien no hay planes para implementar pruebas en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston en este momento, los expertos dicen que podría llegar pronto si la práctica tiene éxito en otros lugares.

"Si toma la prueba y sale negativo, puede evitar la cuarentena en su destino", dijo el analista de la industria de viajes Henry Harteveldt. "Pero si esto va bien, espero que veamos más aerolíneas y más aeropuertos que las ofrezcan, incluyendo potencialmente , por supuesto, Boston Logan ".

Harteveldt, del Atmosphere Research Group, dijo que las pruebas se consideran una forma de aumentar la confianza en los viajes aéreos y permitir a los pasajeros evitar las restricciones de cuarentena. En este momento, solo se ofrece en unos pocos aeropuertos y para ciertos vuelos, incluido uno en Nueva Inglaterra.

El Aeropuerto Internacional Bradley en Connecticut inauguró el miércoles un sitio de prueba COVID-19 para pasajeros. El estado se asoció con Genesys Diagnostics, con sede en Connecticut, para operar el sitio dentro del aeropuerto, que estará limitado a pasajeros y empleados.

A medida que la cantidad de pasajeros que viajan continúa mejorando desde los drásticos mínimos de principios de este año, todavía está muy lejos de los niveles previos a la pandemia. A nivel nacional, los viajes aéreos todavía han bajado alrededor del 60% y aún peor en Logan, que ha bajado alrededor del 80%.

"Creo que es genial si la gente quiere hacerlo", dijo la pasajera Andrea Beckerman. "Es una buena conveniencia, tuvimos que hacer la prueba de COVID antes de venir aquí, así que sería fácil si pudiéramos haberlo hecho en el aeropuerto".

Obtener una prueba previa al vuelo podría ser más conveniente que dirigirse a una clínica local, pero los pasajeros podrían ser responsables del costo y también podría haber filas de las que preocuparse.

“¿Me harán la prueba una hora antes?”, Se preguntó la pasajera Helen Oluokun. "¿Eso significa que tendré que llegar al aeropuerto un poco antes de lo planeado? Si no me hago la prueba, ¿eso significa que no puedo subir a mi vuelo? "

En Boston, un portavoz del aeropuerto dijo el lunes que "no creen que ninguna aerolínea tenga planes para Logan".

"Estamos en el comienzo de las aerolíneas y los aeropuertos que ofrecen pruebas de COVID antes de los vuelos", dijo Harteveldt.