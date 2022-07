El premio mayor de Mega Millions llega a $1.1 mil millones: estas son las tiendas más afortunadas en Massachusetts

El premio mayor de Mega Millions tiene un valor aproximado de $1.1 mil millones antes del sorteo del viernes por la noche.

Tienes hasta las 10:45 p.m. el viernes para obtener un boleto antes del próximo sorteo, así que todavía hay tiempo para participar en el juego. La mala noticia es que las probabilidades de ganar el premio gordo son de una en más de 302 millones.

Sin embargo, algunas tiendas parecen tener más suerte que otras.

Aquí hay una lista de los más afortunados estadísticamente en el área de Boston, cada uno de los cuales vendió al menos dos boletos ganadores por valor de $1 millón o más desde junio de 2021 hasta junio de 2022.

Ted’s Stateline Mobil, Methuen – 3

A1 Plus Convenience, Worcester – 2

Correia & Sons Market, Somerset – 2

Crossroads Marketplace, Leicester – 2

Dairy Market, New Bedford – 2

Ocean Street Market, Hyannis – 2

Woodland Variety & Grill, Vineyard Haven – 2

Si termina con los números de la suerte, tendrá que tomar algunas decisiones bastante importantes. Una de esas decisiones es cómo reclamar sus ganancias, lo que algunos expertos dicen que debe hacerse de forma anónima. También tendrá que decidir si quiere el dinero en una suma global o una anualidad.

Si toma la suma global, menos los impuestos federales y de Massachusetts, se iría con apenas $376 millones. Se le recomienda aceptar la anualidad si es un gran jugador o si no está seguro de cómo manejar cientos de millones de dólares.

"Tome un respiro, dé un paso atrás, haga una copia del anverso y el reverso del boleto y luego pase a la clandestinidad", dijo Jennifer Lane de Compass Planning Associates. "No le digas a nadie que no necesite saberlo. Tal vez tu cónyuge, tal vez no. Tal vez tu madre, tal vez no. Entonces necesitas construir tu equipo".

Los expertos dicen que necesitará un abogado, un planificador financiero y un contador para calcular exactamente cuánto se destinará a los impuestos.

"Pueden tener recomendaciones sobre con quién hablar en el nivel superior de gestión de patrimonio de un banco o una firma de corretaje", dijo Lane. "Porque no vas a entrar a un banco con un cheque de caja por $600 millones. Y el cajero dirá '¿Qué?' y luego querrá ser tu amigo".

Cada boleto de Mega Millions cuesta $2.

Si nadie gana en el sorteo del viernes, el próximo sorteo es en agosto con un premio en metálico potencialmente récord.