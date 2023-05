Embrace Boston anuncia el segundo festival anual de Juneteenth repleto de estrellas

Embrace Boston prepara el segundo festival anual Embrace Ideas, del 14 al 16 de junio de 2023, en los tres días previos al fin de semana festivo de Juneteenth. El festival, basado en las artes, las ideas, la cultura y la erudición pública, es una celebración anual del 16 de junio, que anima a las comunidades que lo han celebrado durante mucho tiempo e inspira a todas las personas a adoptar el concepto de construir juntos un nuevo "monumento" nacional.

A medida que Boston establece su papel como epicentro de la festividad del 16 de junio, Embrace Boston invita a la comunidad a experimentar conferencias magistrales, paneles y música en vivo que arrojarán luz sobre temas de justicia racial y la realización de una democracia a través del tema de este año: "Aquí y ahora, el arte de recuperar el espacio y el tiempo".

“Queremos que The Embrace Ideas Festival cree un mayor sentido de inclusión en torno al primer verdadero Día de la Independencia de Estados Unidos”, dijo Imari Paris Jeffries, directora ejecutiva de Embrace Boston. “Esta celebración anual brindará a nuestras comunidades las herramientas necesarias para que todas las personas celebren la festividad y, a su vez, crearán un espacio seguro para el aprendizaje, las ideas y el disfrute de la música juntos”.

El festival comenzará con el primer Concierto Juneteenth de Embrace Boston en el Boston Common. En el primer evento formal en el memorial "The Embrace" desde su inauguración, el equipo estará acompañado por la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, quien actuará junto a The Embrace Choir. En el último día del festival, Embrace Boston presentará "The Embrace Honors", premiando a los líderes comunitarios y al propio Roxbury por su compromiso y liderazgo por ser un catalizador del cambio en nuestras comunidades.

“Estoy agradecida con Embrace Boston por crear espacios comunitarios para animar y celebrar las voces negras en su Festival Juneteenth”, dijo la alcaldesa de Boston, Michelle Wu. “Espero unirnos a través de la música, la comunidad y la conversación para compartir y reflexionar sobre las experiencias”.

Después de la ceremonia, Embrace Boston comenzará el fin de semana del 16 de junio con la Fiesta Callejera The Embrace Ideas en Roxbury Community College, cuyo objetivo es celebrar la expresión artística a través de una animada fiesta encabezada por el productor musical nominado al premio Grammy y DJ Just Blaze. Esta celebración nocturna será una noche alegre de baile, música y comunidad.

Esta es la programación del festival, panelistas y asistentes notables:

Miércoles, 14 de Junio: Concierto Inaugural de Embrace Juneteenth Locación: Boston Common Latoyia Edwards, de NBC Boston Universal, anfitriona del concierto de Juneteenth Michelle Wu, Alcaldesa de Boston The Embrace Choir junto con Amandi Music y otros conjuntos musicales de la ciudad



Miércoles, 14 de Junio: Desenterrando la historia y monumentalizando la verdad Locación: The Boston Foundation Dr. Lee Pelton, President/CEO, The Boston Foundation, Moderador Annette Gordon Reed, Autora Best-Selling Author, oradora principal Imari Paris Jeffries, Directora ejecutiva, Embrace Boston Hank Willis Thomas, Artist, Diseñador The Embrace Memorial Jha D. Amazi, Designer, Artista y “SpaceMaker”

Jueves, 15 de Junio: La creatividad es el centro de la resistencia negra Locación: Massachusetts College of Art and Design Nikole Hannah-Jones, Creadora ganadora del Premio Pulitzer del Proyecto 1619, Oradora principal Destiny Palmer, Artista, Moderador DJ Real P, Artista Theo Tyson, Curador Jenee Osterheldt, Boston Globe, Moderador SPRAT, model and creative Rixy, artista visual y muralista



Viernes, 16 de Junio: "¿Quién hizo la ensalada de papas??" Locación: Roxbury Community College Elle Simone, Maverick culinaria y fundadora de SheChef Productions, moderadora Emmanuel Mervil, Influencer de Boston Food Krayla Brice, Fundador y chef líder de KrayPlates Robert Lewis Jr., Boys & Girls Club Of Boston Kim Janey, ex alcaldesa de Boston



Viernes, 16 de Junio: "Fiesta Callejera Embrace Ideas Festival" Locación: Roxbury Community College Just Blaze, DJ & Productor nominado a los Grammy Award (Jay Z, Beyonce, Drake, Eminem, Rihanna, Mariah Carey, Kanye West, Lil Wayne, T.I.) ReaL P, Artista/DJ, uno de los 150 bostonianos más influyentes de Boston Magazine (2023), creador de Silk, La fiesta de R&B más grande de Boston. Ed O.G., Boston Hip-Hop pioneer Curadores culturales ReaL P, Where’s Nasty y The Soca Cowboys presentarán versiones en directo de sus fiestas desde el escenario del festival.



Además de transmitir el festival, el socio de medios oficial de Embrace Boston, nuestra cadena hermana NBC10 Boston, transmitirá su última película, "Welcoming The Embrace" el lunes 19 de junio a las 7 p.m. La película también se estrenará en persona, junto con un panel de discusión, durante el Festival de Cine de Roxbury a finales de mes.

“Realmente apreciamos nuestra asociación de medios con Embrace Boston y nos sentimos honrados de ser los socios de medios exclusivos del Embrace Ideas Festival en torno a la celebración de Juneteenth”, dijo Chris Wayland, presidente y gerente general de las estaciones de NBC en Boston. “Nuestro objetivo es utilizar nuestras numerosas plataformas para amplificar el trabajo y el mensaje de Embrace Boston en torno a esta festividad críticamente importante y alegre”.

Los boletos se están agotando rápido. Los invitados pueden verificar la disponibilidad en el sitio web del Embrace Ideas Festival y consultar los principales patrocinadores del evento hasta la fecha.