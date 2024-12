“Es preocupante”: gobernadora opina sobre misteriosa actividad de drones en Massachusetts

La gobernadora Maura Healey habló brevemente el martes sobre el reciente fenómeno de los misteriosos avistamientos de drones sobre Massachusetts y otras partes del noreste.

"En términos de lo que estamos viendo en la Costa Este, es preocupante", dijo Healey. "He hablado, junto con los gobernadores de Nueva Jersey y Nueva York. No hemos visto el volumen que han visto Nueva York y Nueva Jersey. No tengo conocimiento, pero puedo decir ahora mismo que no hay una amenaza continua para la seguridad pública en Massachusetts.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA >Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

"Sigue habiendo cooperación entre las fuerzas del orden estatales, federales y locales. Se vio esa asociación en acción durante el fin de semana, cuando las personas que volaron el dron en Logan fueron detenidas de inmediato. Vamos a estar atentos a eso".

Durante el fin de semana, dos hombres fueron arrestados después de supuestamente volar un dron demasiado cerca del aeropuerto de Logan. Jeremy Folcik, de 32 años, de Bridgewater, y Robert Duffy, de 42 años, de Charlestown, enfrentan cargos de allanamiento, aunque es posible que se presenten cargos federales en un momento posterior. Fueron arrestados con un dron en la isla Boston Harbor conocida como Long Island dentro del campus de salud de Long Island desmantelado y luego intentaron escapar. Los investigadores dicen que todavía están buscando a una tercera persona que huyó de la isla en bote.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email.> Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Ambos hombres se declararon inocentes y fueron liberados bajo palabra, con la condición de que deben mantenerse alejados de Long Island y no pueden operar ningún dron. Está previsto que comparezcan a una audiencia previa al juicio el 6 de febrero.

Los arrestos se produjeron cuando docenas de personas en toda Nueva Inglaterra han estado publicando videos que se parecen a los drones que se han visto volando alrededor de Nueva Jersey en las últimas semanas. Pero a pesar de todo el entusiasmo en torno a los drones, los expertos en aviación han advertido que esto no es nuevo. fenómeno.

En sus comentarios del martes, Healey recordó al público que no se puede volar un dron sobre una base o instalación militar o sobre o alrededor de un aeropuerto, o de lo contrario estarán sujetos a arresto y posible procesamiento.

También instó al Congreso a tomar cartas en el asunto, tanto para cambiar la ley para permitir que los estados investiguen y procesen la actividad ilegal de los drones como para proporcionar más recursos en forma de mejor tecnología capaz de detectarlos.

"Creo que eso va a ser muy importante", dijo Healey. "El ritmo de la tecnología ha evolucionado realmente muy rápidamente, y es una preocupación seria y que tomo muy en serio como gobernadora".