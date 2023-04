Escuelas Públicas de Boston calculan mal promedio de notas de decenas de estudiantes

Las Escuelas Públicas de Boston calcularon mal los promedios de calificaciones de unos 70 estudiantes, según The Boston Globe, lo que provocó que se informara a algunos estudiantes que eran elegibles para postularse para ciertas escuelas cuando, de hecho, no cumplían con los criterios necesarios para la admisión.

The Globe obtuvo una carta que dijo que se enviará a las familias esta semana explicando que cometieron un error al calcular el GPA para los estudiantes de séptimo grado. A unos 20 estudiantes se les dijo que eran elegibles para presentar una solicitud cuando no lo eran, y hasta 47 recibieron información errónea de que no eran elegibles cuando en realidad lo eran.

“Aunque trabajamos con un auditor externo para garantizar la precisión de nuestros datos, ni el auditor externo ni la Oficina de Datos y Responsabilidad (ODA) de BPS detectaron el error antes de que se enviaran los avisos”, decía la carta a los padres. “Entendemos que esta noticia puede ser preocupante”.

Según los informes, las familias fueron notificadas la semana pasada si eran elegibles para postularse para una de las tres escuelas de examen de la ciudad: Boston Latin Academy, Boston Latin School y John D. O'Bryant School of Mathematics and Science. Las tres escuelas aceptan nuevos estudiantes para los grados 7 y 9, y los estudiantes deben tener un GPA de B o superior para ser considerados.

Según los informes, los GPA de los estudiantes de noveno grado no se vieron afectados.

Se espera que se envíen nuevos avisos de elegibilidad a finales de esta semana, informó el Globe.

“Es extremadamente lamentable que la diferencia en los cálculos solo se detectó después de que se emitió la comunicación”, dijo la alcaldesa Michelle Wu cuando se le preguntó sobre el percance el miércoles. "Afortunadamente, esto es temprano en el proceso, en términos relativos, por lo que no fue después de que se procesaron las solicitudes y se tuvieron que cambiar las invitaciones a las admisiones. Pero aún sabemos que es extremadamente perturbador para las familias".

Ella dijo que los funcionarios escolares se han estado comunicando individualmente con las familias para aclarar lo que sucedió y disculparse. También están trabajando para asegurarse de que esto no suceda en el futuro.