Revelan mensajes de texto que se enviaron Karen Read y John O’Keefe antes de su muerte

Los registros telefónicos discutidos en el juicio de Karen Read el lunes revelaron una relación difícil entre la acusada y su novio, el oficial de policía de Boston, John O'Keefe, y una discusión pocas horas antes de que su cuerpo fuera encontrado en la nieve.

O'Keefe murió en Canton, Massachusetts, en las primeras horas del 29 de enero de 2022. Los fiscales dicen que Read lo dejó en una fiesta en casa organizada por un compañero oficial después de una noche bebiendo, lo golpeó con su camioneta mientras hacía un giro de tres puntos y se fue. Su equipo de defensa sostiene que la están incriminando como parte de un encubrimiento a gran escala.

Los mensajes entre Read y O'Keefe fueron revelados durante el testimonio del experto forense de la Policía Estatal de Massachusetts, el policía Nicholas Guarino, el lunes por la tarde.

Guarino participó en la extracción y revisión de datos de cuatro de los teléfonos móviles involucrados en el caso: los de Read, O'Keefe, Jennifer McCabe y Kerry Roberts. En un momento, el fiscal adjunto Adam Lally le pidió que leyera una serie de mensajes de Facebook Messenger entre Read y O'Keefe, a partir de la tarde del 28 de enero de 2022. En ellos, la pareja parece estar hablando de una pelea que tuvieron más temprano esa mañana.

Aquí hay una transcripción completa de los intercambios entre Read y O'Keefe compartidos en la corte el lunes:

La última persona en subir al estrado el viernes también fue la primera en testificar el lunes: el policía Joseph Paul, un experto en reconstrucción de accidentes de la Policía Estatal de Massachusetts. Su temprano testimonio provocó cierta tensión en la sala del tribunal.

Mensajes del 28 de enero, 2022:

Karen Read (9:49 a. m.): Esta vez realmente me has lastimado

John O'Keefe (10:02 a. m.): Lo siento. Este ha sido un problema para mí durante 8 años. Me duele físicamente ver a TODOS los demás en su vida hacer cosas por ellos y me veo obligado a ser SIEMPRE el malo.

Read (10:09 am): No soy igual que todos los demás. La mayor parte del tiempo trato de hacer lo que es saludable/inteligente para ellos. Más importante aún, trato de apoyarte a ti y a lo que necesitas. Simplemente arremetiste contra mí y dijiste cosas terribles. No sé cómo has llegado a este punto conmigo cuando solo estoy intentando con todas mis fuerzas. Dejaste claro tu punto y continúas golpeándome. A mí también me pasan muchas cosas. Físicamente me estoy desmoronando y trato de obtener respuestas y ayuda.

Read (10:10 a. m.): Solo soy tu novia. No soy un padre perfecto. Me esfuerzo mucho y a veces los trato, nada como antes.

Read (13:21): Tal vez puedas llamar a alguien

O'Keefe (13:46): ¿Como quién? ¿A qué hora vienes aquí?

Read (14:06): No sé a qué hora. Me siento un poco desconcertada. Sólo trato de aclarar mi cabeza

O'Keefe (2:06 p.m.): OK

Read (2:06 p.m.): Envíame un mensaje de texto cuando se instalen más tarde

O'Keefe (2:06 pm): Claro

Read (2:16 p. m.): Me siento bastante mal por cómo fue esta mañana. Sé que dijiste lo siento pero realmente me dolió. Especialmente cuando me he estado esforzando bastante últimamente. Me siento como una perdedora que se da vuelta y regresa después de todo lo que dijiste.

O'Keefe (2:17 pm): No estoy seguro de qué más quieres que haga. Dije que lo siento y me pasé de la raya. Si prefieres quedarte en casa, lo entiendo totalmente.

Read (2:17 p.m.): Las cosas en mi propia vida también han sido difíciles, ¿sabes?

O'Keefe (2:17 pm): Lo sé

Read (14:25): Cuéntame si te interesa alguien más. No se me ocurre ninguna otra razón por la que hayas estado así.

O'Keefe (2:25 p.m.) No

O'Keefe (2:26 pm): Las cosas no han ido muy bien entre nosotros por un tiempo. ¿Alguna vez has considerado eso?

O'Keefe (2:29 pm): Los niños están aquí. No estoy de humor para hablar

Read (2:29 p. m.): Así que ya no te interesa. Está bien. Pero no quiero seguir intentándolo y tú sigues tratándome así.

Read (2:29 p.m.): Estoy tratando de abrazarte y besarte esta mañana y me golpeas en la cara con una almohada.

Read (2:30 p. m.): Anoche básicamente dijiste "¿sí, qué pasa?" cuando hablamos del futuro. Entonces, ¿por qué no admites que ya no te gustan tantas cosas?

O'Keefe (2:30 p.m.): No se cómo sucedió, pero está bien.

Read (2:30 p.m.): ¿Puedes admitir que tu cabeza no estamos nosotros?

O'Keefe (2:32 p.m.): Harto de siempre discutir y pelear. Ha sido semanal desde hace varios meses. Así que sí, no soy tan rápido en volver a ser un amorcito como tú aparentemente.

O'Keefe (2:32 p.m.): ¡¡Dios mío!! Para de llamar

Read (2:32 p. m.): Entonces, ¿por qué empezarías conmigo esta mañana?

Read (2:33 p.m.): Comienzas una serie de peleas desde tu lado.

O'Keefe (2:33 pm): Ya lo he explicado varias veces. No volver a hacerlo

Read (2:33 p.m.): ¿Entonces ya no te gusta esto?

O'Keefe (2:34 p.m.): No me gusta pelear todo el tiempo, correcto

Read (2:34 p.m.): Si me dices que estás interesado en otra persona, nunca más volverás a saber de mí. Puedes tener todo el espacio del mundo.

Read (2:34 p.m.): ¡¡¡Entonces deja de empezar conmigo!!!

O'Keefe (2:34 p.m.): ¡¡No voy a responder!! Para de llamar

Read (2:34 p.m.): ¿Puedes responder? ¿Después de cómo me trataste antes?

O'Keefe (2:34 p.m.) Kayley está aquí

Read (2:35 p.m.): Empiezas a enojarte conmigo de la nada y luego me dices que estás harto de pelear conmigo.

Read (2:38 p.m.): Voy a tomar una copa en un rato

Read (2:38 p. m.): ¿Puedes responder, por favor?

O'Keefe (2:39 pm): No, Karen. No estoy seguro de por qué necesitas anunciar que vas a tomar una copa, pero diviértete.

Read (14:40) A ver si quieres verme más tarde

Read (2:40 p. m.): ¿Puedes llamarme?

O'Keefe (2:40 p.m.): Tengo que llevarlos al dr. él tiene practica.

Read (2:41 p.m.): Sí, cinco minutos

O'Keefe (2:43 p.m.): Mi padre acaba de entrar

Read (2:44 p.m.) Ok, ¿puedes llamarme por dos minutos?

O'Keefe (2:44 p. m.) Ahora no

Read (14:44): Estoy ahí cuando alguien más me necesita

Read (14:46): Sí, John. Me diste un dolor total esta mañana. Me gustaría que me llamaras por un minuto.

Read (2:47 p.m.): He estado tratando de superar el problema con el que estamos discutiendo y ahora me dices que no te gustan las cosas. Y no quieres pelear semanalmente, sino perder el control a las 8 a. m. conmigo. Como si me estuvieras preparando para fracasar.

Read (3:30 p.m.): Hola??

O'Keefe (3:35 p.m.): Hola

Mensajes del 29 de enero de 2022:

Read (00:55): Me voy a casa

Read (00:55): hasta luego

Read (1:02 a. m.): Tus hijos están [improperio] SOLOS

Read (1:04 a. m.): Estoy de vuelta en Mansfield. Los niños están solos en casa.

No habrá testimonio en el juicio de Read el miércoles debido al feriado del 16 de junio. Se espera un día completo de testimonios el jueves seguido de medio día el viernes.