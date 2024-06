Estudiante de Melrose dice que fue objeto de abuso racial y su escuela no hizo nada

Un estudiante afirma que fue blanco frecuente de acoso racial en una escuela secundaria en Melrose, Massachusetts, y la escuela no hizo nada al respecto a pesar de los repetidos intentos de ayuda.

Nita Holder y su hijo David Palacios hablaron exclusivamente con NBC10 Boston el lunes por la noche sobre una denuncia civil presentada ante el Departamento de Educación.

"Me han llamado la palabra N varias veces, todo comenzó con bromas y luego empezaron a llevarlo demasiado lejos", dijo David.

Holder dice que no hay nada gracioso en el acoso racial que experimentó su hijo en la escuela secundaria Melrose Veterans Memorial.

“Él llegaba a casa llorando y decía: "¿Por qué me tratan diferente? Me tratan diferente y no tratan a los otros niños de esta manera", dijo.

David dice que intentó acercarse a los estudiantes que le lanzaban insultos raciales a través de mensajes de texto, donde dijo en uno: "Me haces sentir incómodo, deja de enviarme mensajes de texto. Nada pasaría si no dijeras la palabra N varias veces".

El estudiante respondió: "Solo lo he dicho una vez, David. Pero puedo nombrar 100 personas en esta escuela que lo dicen a diario".

David también dice que contactó a sus maestros: “Les estaba contando esto y esta persona me ha estado llamando con la palabra N y nunca hicieron nada al respecto”.

“Había un estudiante de octavo grado que me había dicho una palabra con N en el pasillo y luego me empujó”.

Holder dice que después de varios incidentes en los que el acoso se convirtió en violencia física, se acercó a la escuela para ofrecer soluciones.

“El subdirector se acercó a mí, me dijo lo que había sucedido y le dije: 'oye, ¿por qué no hacemos un proceso de justicia restaurativa?'", recordó.

Después de que el acoso racial comenzó a afectar académicamente a su hijo, Holder presentó una denuncia de derechos civiles en su nombre contra las Escuelas Públicas de Melrose ante los Abogados de Derechos Civiles de la Oficina de Derechos Civiles del USDOE.

“Mis calificaciones comenzaron a bajar un poco, así que tuve que sacarme de mis clases e ir a diferentes clases abajo”, compartió David.

“Lo que me motivó a hacerlo es la injusticia”, dijo Holder. “Soy una mujer negra. Estoy criando a dos hombres negros”.

Las Escuelas Públicas de Melrose dijeron en un comunicado que recién fueron informados de la denuncia el lunes.

"Esperamos cooperar con la Oficina de Derechos Civiles para brindar más información sobre las medidas que tomó el Distrito para abordar estos incidentes descritos en esta queja", dijo el superintendente interino John Macero. "Nos tomamos muy en serio cualquier acusación de discriminación individual o sistémica en las Escuelas Públicas de Melrose y estamos comprometidos a fomentar un entorno educativo seguro y equitativo para todos".

Holder dice que la declaración de Macero es "risible".

“Él estaba al tanto de lo que le pasó a mi hijo y no se acercó, no ofreció ningún tipo de apoyo”, dijo sobre Macero.

Holder dice que sacó a su hijo de la escuela y que ha estado prosperando académicamente.