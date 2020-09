Estudiantes universitarios parte de los aumentos de casos de COVID-19 en Nueva Inglaterra

Las clases ahora están en marcha en muchas universidades de Nueva Inglaterra, y los problemas ya están comenzando a surgir en los campus locales debido a que los estudiantes no cumplen con las restricciones impuestas por los administradores como resultado de la pandemia de coronavirus.

Las escuelas en Boston y en toda la región parecen tener mejores resultados que muchas en otras partes de EE. UU., Pero aún se han informado algunos problemas, incluidos varios solo en los últimos días.

Según una base de datos del New York Times, ahora hay más de 700 casos de coronavirus en colegios y universidades de Nueva Inglaterra.

Aquí hay un vistazo a algunas de las escuelas donde se han reportado incidentes hasta ahora, por estado:

Massachusetts

College of Holy Cross, Worcester: más de 20 estudiantes de College of the Holy Cross dieron positivo por el coronavirus después de una fiesta.

Northeastern University, Boston: Northeastern University anunció el viernes que 11 estudiantes de primer año habían sido expulsados después de que fueron encontrados reunidos en una habitación en el Hotel Westin en Boston a principios de semana en violación de los protocolos de salud pública y de la universidad destinados a prevenir la propagación de el coronavirus.

New Hampshire

Universidad de New Hampshire, Durham: Más de 10 casos del coronavirus se han rastreado hasta una fiesta de fraternidad donde las personas no siguieron las pautas de salud pública, dijo el presidente de la Universidad de New Hampshire durante el fin de semana.

Connecticut

Universidad de Connecticut, Storrs: Funcionarios de UConn dijeron que varios estudiantes fueron sacados de su vivienda después de violar las pautas de distanciamiento social al organizar una fiesta en el dormitorio el mes pasado.

Central Connecticut State, New Britain: varios estudiantes de Central Connecticut State dieron positivo por COVID-19 y los funcionarios escolares dijeron que han relacionado muchos de los casos positivos con dos reuniones fuera del campus.

Rhode Island

Providence College: Diecisiete estudiantes de Providence College han sido suspendidos por violar el código de conducta de la escuela sobre la pandemia. El reverendo Kenneth Sicard, presidente de la universidad, describió las acciones de los estudiantes como "comportamiento egoísta".

Universidad de Rhode Island: El 6 de septiembre apareció un video que muestra una gran reunión que, según los estudiantes, se llevó a cabo en el campus de la Universidad de Rhode Island la noche anterior. El video mostró a cientos de estudiantes reunidos en el patio.

Maine

Si bien no se han informado problemas importantes en los campus universitarios de Maine, los funcionarios han informado de una pequeña cantidad de casos activos de COVID-19 en los campus del sistema de la Universidad de Maine.

Vermont

Las universidades de Vermont tampoco han informado sobre problemas importantes, pero los funcionarios de la ciudad más grande del estado, Burlington, propusieron nuevas reglas de emergencia para los bares de la ciudad y para las reuniones para ayudar a prevenir la propagación del coronavirus. Un puñado de estudiantes de la Universidad de Vermont que regresan al campus dieron positivo por el coronavirus y están aislados