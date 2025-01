Nuevo estudio relaciona la carne roja procesada con la demencia

Investigadores de Harvard y MIT están dando una nueva mirada al interior del cerebro humano y su conexión con lo que comemos.

Los científicos descubrieron que las carnes rojas pueden tener un impacto negativo en las habilidades cognitivas.

"No me sorprende, porque hay muchos estudios que muestran que existe una conexión entre lo que comemos y nuestra salud", dijo la nutricionista Sue-Ellen Anderson-Hayes. "Somos lo que comemos, sin duda".

Los investigadores dicen que han descubierto que comer mucha carne roja, especialmente en formas procesadas como perros calientes, salchichas y tocino, aumenta el riesgo de demencia en un 13%.

El estudio incluyó a miles de personas mayores y sus hábitos alimenticios a lo largo de décadas.

"Cuando pensamos en los alimentos procesados, en particular las carnes rojas, son más inflamatorias. Hacen que nuestras arterias acumulen placa", dijo Anderson-Hayes. "Su riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular e incluso de demencia aumenta".

Publicado en la revista "Neurology", el estudio no es todo malas noticias. Se descubrió que comer carnes rojas no procesadas, como hamburguesas y filetes, no debilita tanto la cognición como las procesadas. Y lo que es aún más alentador, se descubrió que reemplazar las carnes procesadas por legumbres, pescado y nueces puede reducir el riesgo de demencia en casi un 20%.

"Va a prevenir la formación de placa y va a mejorar el flujo sanguíneo a todo el cuerpo, lo que a su vez mejora el flujo sanguíneo al corazón, lo que equivale a un mejor flujo sanguíneo al cerebro", dijo Anderson-Hayes.

Y aunque la comida es sin duda un factor, los investigadores dicen que necesitamos estudios amplios y a largo plazo para comprender mejor las causas de la demencia y el deterioro cognitivo.