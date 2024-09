Fall River prohíbe los campamentos de personas sin hogar

En Fall River, Massachusetts se aprobó una nueva ordenanza que prohíbe los campamentos de personas sin hogar en áreas públicas. La ordenanza fue aprobada después de las quejas de miembros de la comunidad.

“El consejo quería que se hiciera algo, así que se redactó una ordenanza para prohibir los campamentos en áreas públicas y se impuso una multa de 25 dólares”, dijo el alcalde Paul Coogan, de acuerdo con WJAR.

Sin embargo, algunos ven esto como un ataque a las personas sin hogar y creen que multar a las personas sin hogar podría generar más problemas.

“Es frustrante porque expliqué que esto es un delito civil y que, cuando no se paga y no es aplicado por el tribunal, se convierte en un delito penal y eso hace que haya más reclusos aquí”, dijo el sheriff del condado de Bristol, Paul Heroux. “Especialmente a raíz de George Floyd, lo que realmente queremos ver es que la policía trabaje con la comunidad, no que imponga multas, por lo que probablemente se tensen las relaciones con el departamento de policía”.

Pero el alcalde Coogan dijo que se tomarán medidas antes de que se imponga la multa.

“Hablamos primero, trabajamos con ellos y hacemos todo lo que podemos antes de llegar al punto en el que intentamos multar a la gente, que para mí sería como un último recurso”, dijo.

La ciudad también planea agregar camas adicionales a los refugios para personas sin hogar para que la gente pueda comenzar a mudarse y, con suerte, evitar ser multada.

Un área importante que ha causado preocupación es un campamento debajo del parque Kennedy.

Las autoridades dijeron que pronto comenzará un proceso de limpieza del campamento de propiedad privada.