Familia hispana celebra exitoso e histórico trasplante en Boston

Una familia que viajó desde Costa Rica celebra que uno de sus seres amados recibió un exitoso transplante de hígado a manos de cirujanos hispanos en el Beth Israel Deaconess Medical Center de Boston.

Esta es la primera vez que se realiza un transplante de forma laparoscópica, en Massachusetts, y en la que este estado se ha convertido en un referente para los transplantes médicos.

Hace siete años, Alejandra recibió un diagnóstico que por poco destruye a la familia. Sus hijos se convirtieron en el mayor apoyo. Tanto así, que ambos decidieron donar sus riñones para salvar su vida. Solo uno salió compatible, y aunque su hija no pudo, asegura estar dispuesta a salvar la vida de alguien.

“Creo que es mi mayor inspiración, y definitivamente si no era conmigo, demostrándole que con un pedazo de mi cuerpo agradecer lo que significa para mi, creo que no hay otra forma de explicarte, lo que realmente significa como hija”, dijo Ximena Robelo Gutiérrez, hija de Alejandra.

Las lágrimas de Ximena, son un simple reflejo de amor a su madre, y aunque no pudo donarle su hígado, agradece que hoy su mamá pueda tener esperanza de vida.

“¿Que pensaba? Wow, Que quería vivir, vivir, vivir, vivir, oportunidad tener más tener más vida de no parar. Yo no me quería resignar a quedarme aquí, y de repente apareció la opción de mis hijos cosa que yo nunca te voy a preguntarles pero yo me lo ofrecieron y fue como si se me abriera el cielo”, recuerda Alejandra.

Aunque muchas cosas pasaron por la cabeza de Diego, al final tomó la decisión con el corazón.

“Vieras que cuando entraban esos momentos de debate interno, al final de cuentas, si lo logras, simplificar a quien en tu vida tu madre te dio la vida y empiezas a quitar todo ese ruido alrededor la decisión se volvió más sencilla”, dijo Diego Robelo.

Alejandra, no tiene hoy solo la mitad del riñón de su hijo, sino el corazón de ambos hijos que darían todo por su madre.

Este transplante de hígado laparoscópico es el primero en Massachusetts.

“Lo que significa que el donante tiene en vez de una gran herida y una gran incisión son lo hacemos con incisiones pequeñas con la cámara y podemos sacar la mitad del hígado con incisiones pequeñas”, dijo el Dr. Martin, director del programa de trasplante.

Ximena y Diego son solo uno de los miles de hijos dispuestos a hacer lo que sea por una madre. Ximena está dispuesta a donar su hígado a quien lo necesite y Diego, quizá por medio de una fundación, animar a otros a salvar vidas.