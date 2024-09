Fecha límite para desalojo de edificio de apartamentos clausurado en Revere

Continúa la preocupación de decenas de residentes de un edificio de apartamentos en Revere Beach Massachusetts, tras ser declarado como inevitable.

El miércoles los residentes del edificio fueron informados de que tienen pocos días para desalojar el inmueble.

MANTENTE INFORMADO Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés. Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Ellos dicen estar impactados y aseguran que esta notificación le ha caído como un balde de agua helada, aseguran que es muy poco tiempo para poder mudarse y conseguir otro lugar para vivir.

Las autoridades dicen que durante varios años han advertido de los problemas de seguridad que tiene el edificio y temen que se presente una emergencia que ponga en riesgo la vida de las personas.

El edificio 364 Ocean Avenue está ubicado al frente de la playa de Revere, y hace una semana el inspector del departamento de bomberos de Revere, determinó que el complejo de apartamentos no cumple con las normas de seguridad luego de ser evaluado tras un incendio hace más de dos años de otro edificio aledaño propiedad de los mismos dueños.

Al quedar expuestos los graves problemas del inmueble, le dieron ese tiempo a los propietarios para arreglarlo, pero cumplido el plazo, no hubo mejoras. Ahora es irreversible y decenas de personas tendrán que desalojar.

El departamento de bomberos de Revere, Massachusetts confirmó que el edificio ubicado en Ocean Drive donde viven más de 70 familias, tiene que ser desocupado porque el propietario no cumple las leyes que protegen contra condiciones peligrosas.

“Para el viernes debemos de desocupar ya los apartamentos… pues me parece que no tiene sentido porque cómo vamos a desocupar un apartamento cuando ni siquiera la ciudad ha venido a decir? hicieron una la reunión pero en dos días va a desocupar el apartamento? aquí hay mucha gente adulta hay gente que no tiene como irse… no tiene para dónde irse”, dice Alexandra Hart, residente del edificio.

Ahora cerca de 70 personas están librando una batalla contra el tiempo para buscar un lugar a donde mudarse con fecha límite de este viernes.

Por otra parte se tiene previsto que el miércoles en la noche se lleve a cabo una reunión de todos los Inquilinos con un abogado que los está asesorando y negociando las condiciones con la ciudad.