Fiscal federal de Massachusetts renunciará tras investigación de ética del Departamento de Justicia

La fiscal federal de Massachusetts, Rachael Rollins, renunciará después de una investigación de ética de un mes por parte del inspector general del Departamento de Justicia sobre su aparición en una recaudación de fondos política y otros posibles problemas, dijo su abogado el martes.

El organismo de control del Departamento de Justicia aún no ha publicado su informe que detalla los hallazgos de su investigación, pero un abogado de Rollins le dijo a The Associated Press que presentará una carta de renuncia al presidente Joe Biden al cierre de la jornada laboral del viernes.

“Ella es optimista de que el importante trabajo que comenzó continuará, pero entiende que su presencia se ha convertido en una distracción”, dijo su abogado en un comunicado. "El trabajo de la oficina y del Departamento de Justicia es demasiado importante para ser eclipsado por cualquier otra cosa".

Rollins, quien estuvo representada en la investigación por el exinspector general del Departamento de Justicia Michael Bromwich, prestó juramento como la principal agente de la ley federal de Massachusetts en enero de 2022 después de servir como fiscal de distrito de Boston y las comunidades circundantes.

Rollins fue elogiada por los progresistas por su enfoque de la aplicación de la ley antes de ser elevada al puesto de fiscal federal de alto perfil en medio de una dura oposición republicana. La vicepresidenta Kamala Harris tuvo que emitir dos veces un voto de desempate para que su nominación avanzara.

The Associated Press fue el primero en informar en noviembre que la oficina del inspector general había abierto una investigación sobre Rollins por su aparición el año pasado en una recaudación de fondos del Comité Nacional Demócrata con la primera dama Jill Biden.

Personas familiarizadas con la investigación le dijeron a AP en ese momento que la investigación se había expandido a otras áreas, incluido el uso de Rollins de su teléfono celular personal para realizar negocios del Departamento de Justicia y un viaje que hizo a California que fue pagado por un grupo externo.