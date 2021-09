Fiscales buscan una pena de 11 años de prisión para el exalcalde de Fall River

Los fiscales federales le están pidiendo a un juez que encierre al ex alcalde de Fall River, Jasiel Correia, durante más de una década después de su condena por corrupción en el cargo.

En un memorando de sentencia presentado el viernes, los fiscales buscan una pena de prisión de 11 años para Correia seguida de dos años de libertad supervisada, según informa WJAR.

Los fiscales también están pidiendo que se soliciten más de $ 900,000 en decomiso y restitución.

"Correia no solo no ha asumido ninguna responsabilidad, sino que, de manera extraña, afirmó, después de optar por no testificar, que 'la verdad real' eventualmente saldría a la luz, y que su juicio fue un fracaso del sistema de justicia. Esto no es algo ordinario en un caso", se lee en una parte del expediente judicial.

La fecha de sentencia del ex alcalde está fijada para el 20 de septiembre.

Contrató a nuevos abogados después de que fuera declarado culpable de 21 cargos de corrupción en mayo. Esos cargos están relacionados con defraudar a los inversores en su aplicación SnoOwl y sacudir a los vendedores de marihuana que buscan venir a Fall River.

Correia está planeando una apelación.