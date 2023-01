Foo Fighters encabeza la cartelera artística de Boston Calling

Boston Calling anunció la cartelera artística para su festival de música de 2023.

El festival de este año está programado para el fin de semana del Memorial Day, del viernes 26 de mayo al domingo 28 de mayo, en el Harvard Athletic Complex en Allston.

El cartel del viernes lo lideran los Foo Fighters y los Yeah Yeah Yeahs. Los Foo Fighters estaban programados para tocar en el festival el año pasado, pero se retiraron tras la muerte del baterista Taylor Hawkins.

El sábado, lo encabezan The Lumineers y Alanis Morissette, mientras que el domingo son Paramore y Queens of the Stone Age.

Otros artistas notables incluyen a Maren Morris, Niall Horan, The National, The Flaming Lips y Bleachers.

Más de 20 artistas de Nueva Inglaterra también forman parte de la alineación, incluidos Neemz, Q-Tip Bandits, GA-20, Juice, Alisa Amador, Mint Green, Blue Light Bandits, Ali McGuirk, Coral Moons, Actor Observer, Workman Song, Brandie Blaze, Couch, Little Fuss, Najee Janey, Summer Cult, Sorry Mom y Chrysalis.

Los boletos salen a la venta este jueves 12 de enero a las 10:00 a.m. Para obtener más información y comprar, visite www.bostoncalling.com.

En los próximos meses se anunciarán más detalles sobre la comida y bebida del festival, dijeron los organizadores del festival.

Boston Calling regresó en 2022 por primera vez desde 2019 debido a la pandemia de COVID-19.

Metallica, The Strokes y Foo Fighters se anunciaron inicialmente como cabezas de cartel del año pasado, antes de que Foo Fighters tuviera que retirarse. Nine Inch Nails reemplazó a los Foo Fighters y terminó tocando dos sets como cabeza de cartel cuando The Strokes tuvo que retirarse al final del proceso debido a un caso de COVID.

Rage Against the Machine también estaba programado para tocar en Boston Calling en 2022, pero se retiró antes de que se revelara la alineación completa.