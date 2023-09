Frustración entre padres de estudiantes en Brockton ante el millonario déficit escolar

Padres de estudiantes de Brockton, Massachusetts, expresaron el miércoles su frustración por el gran déficit en el presupuesto escolar que ha sido revelado en los pasados días.

El alcalde Robert Sullivan informó al público la semana pasada que a las Escuelas Públicas de Brockton les faltaron más de $14 millones del presupuesto del año pasado. En un auditorio lleno, les dijo a los padres en una reunión después del primer día de clases que se enteró del déficit el 8 de agosto.

"Me sentí indignado", dijo. "Me sorprendió cuando me enteré del déficit del año fiscal 23".

Sullivan, quien también es el presidente del comité escolar, y otros miembros dijeron que no sabían sobre el déficit multimillonario.

"Esto nos tomó por sorpresa. Todavía tengo preguntas y respuestas sobre cómo sucedió esto", dijo Tony Rodrigues, miembro del Comité Escolar de Brockton.

Los funcionarios que fueron tomados con la guardia baja por el mal gasto no fueron bien recibidos por el público.

"La razón por la que falta este dinero es por las acciones o inacciones del alcalde y de los miembros del comité escolar", dijo una mujer.

"Creo que es un problema que te hayas sorprendido", dijo un hombre en la reunión. "No deberíamos sorprendernos, no deberíamos sorprendernos y espero que podamos evitar más sorpresas sobre esto en el futuro".

En una declaración escrita, Sullivan anunció las medidas que está tomando "para garantizar que nada como esto vuelva a ocurrir".

Dijo que el director financiero de las Escuelas Públicas de Brockton, Aldo Petronio, y el director financiero adjunto del distrito, Chris Correia, habían sido puestos en licencia.

El director financiero de la ciudad, Troy Clarkson, supervisará todos los gastos del departamento escolar, dijo Sullivan.

Además, el alcalde dijo que Brockton está trabajando con el Departamento de Ingresos de Massachusetts y se comunicó con la Auditora Diana DiZoglio y la Oficina del Inspector General. Sullivan añadió que está "en el proceso de identificar y contratar una empresa para realizar una auditoría financiera de la Ciudad y el Departamento Escolar".