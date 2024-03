Fuego arrasa con una vivienda multifamiliar en Lawrence

Seis personas quedaron damnificadas esta noche en la ciudad de Lawrence Massachusetts, luego de un incendio que acabó con la cocina del primer piso.

“La otra hermana mía está con mi mamá y ahí fue en la casa que empezó el fuego. Ella estaba cocinando y se puso la cocina en fuego entonces cuando estaban tratando de apagarlo, pusieron toallas arriba y se lo pusieron peor”, dijo Eloy Su, uno de los afectados.

En el segundo piso, el panorama era un denso humo gris por todas partes. Una joven que vivía aquí le avisó a su madre.

“Recibí la llamada de mi hija y el único que oí era ‘fire in the house… house is burning’ y yo me volví loca”, contó Vanessa Spendez, la madre de afectada.

Su hija enfrenta una dolencia médica y la preocupación de su madre era evidente.

“Lleva unos años ya con una condición médica un poquito pseudo tumor en el cerebro y está tomando sus medicamentos…”

Frente a la vivienda, el panorama era de emergencia y bomberos en el lugar.

“Tan pronto llegué y verla que estaba afuera que estaba salva, después entonces en su gatito que estaba dentro y tu preocupada ya no quería que lo atendieran y recibir nada hasta que tú sabes como ya oí un poco de humor ella querían atenderla ella no querían hasta que supiera del gato”.

La caótica escena y debido a los daños en la vivienda los habitantes tuvieron que desalojar y buscar refugio.

“Mi hijo está en mi casa y mi mamá está en casa de mi hermana y mi otro hijo está en casa de unas amistades”, dijo Cary Gosselin.

A pesar de la devastación en el lugar, nadie resultó herido.

“Nada pasó todo el mundo salió bien, mi mamá salió bien mis nietos salieron bien”.

“Lo único que puedo decir es darle gracias a Dios que lo material se reemplaza, eso no, pero la parte física y yo tenerla aquí y estar bien estar safe eso es lo más importante”

La causa del incendio fue una licuadora que agarró fuego y al intentar cubrirla con una toalla lejos de apagarlo se extendió por la madera de las paredes.