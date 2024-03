Gloria Estefan hablará en serie de conferencias distinguidas de este año en SCSU

La cantante ganadora del premio Grammy Gloria Estefan vendrá a Connecticut el próximo mes como parte de la serie anual de conferencias distinguidas de la Universidad Estatal del Sur de Connecticut.

Durante "Una conversación con Gloria Estefan", los asistentes podrán escuchar a la icónica artista sobre su vida, carrera e impacto cultural.

El evento tendrá una discusión moderada con Estefan donde ella compartirá detalles sobre su viaje desde una inmigrante cubana hasta convertirse en siete veces ganadora del Premio Grammy.

Saltó a la fama como vocalista principal de Miami Sound Machine con varios éxitos, entre ellos "Conga" y "Anything For You". Durante su carrera, ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo.

Estefan es considerada un ícono cultural y es uno de los artistas de música latina con mayores ventas de todos los tiempos. También es actriz y autora que ha obtenido numerosos premios por sus contribuciones a la música y la cultura.

El conversatorio con Estefan se llevará a cabo en el John Lyman Center for the Performing Arts el sábado 27 de abril a las 7 p.m. Briceyda Landaverde de NBC Connecticut moderará el evento.

Los boletos para el evento saldrán a la venta el 19 de marzo y varían desde $40 para asientos regulares hasta $150 por persona para el paquete VIP.

Los profesores/personal/exalumnos de SCSU con una identificación válida pueden obtener hasta dos boletos por $30 cada uno. Los estudiantes actuales de SCSU con una identificación válida pueden obtener hasta dos boletos por $20 cada uno.

Una parte del dinero se destinará a un programa de becas basado en el mérito en SCSU.

Estefan es el conferenciante número 23 de la Serie de Conferencias Distinguidas. Entre los distinguidos conferenciantes anteriores de la serie se encuentran el presidente Joe Biden, Robin Roberts, Whoopi Goldberg, Spike Lee y Michael Phelps.