Gobernador Baker retira propuesta de indulto en caso Amirault de abuso infantil en guardería los 80

La oficina de Charlie Baker anunció el miércoles que retirará su petición de indulto a dos personas condenadas en el caso de abuso sexual infantil de Fells Acre en la década de 1980.

"Después de la audiencia de ayer, es evidente que no hay suficientes votos del Consejo del Gobernador para apoyar un indulto para los Amirault. Por lo tanto, el Gobernador retira su petición de indulto", dijo Terry MacCormack, secretario de prensa de Baker, en un comunicado.

El anuncio se produce un día después de que la frustración, el escepticismo y décadas de dolor emocional llenaran la sala de audiencias del Consejo del Gobernador cuando los miembros aceptaron el indulto propuesto. En el transcurso de varias horas de tenso testimonio e interrogatorio directo, los concejales escucharon a los partidarios y opositores del indulto de Gerald "Tooky" Amirault y Cheryl Amirault LeFave, quienes fueron condenados, cumplieron sentencias de prisión y hoy permanecen en el registro de delincuentes sexuales del estado mientras manteniendo su inocencia a lo largo del camino.

Laurence Hardoon, quien fue el fiscal principal que aseguró las condenas de los Amirault, instó a los concejales a no cumplir con la solicitud de Baker, argumentando que el juicio y una serie de apelaciones posteriores, incluidos seis fallos de la Corte Judicial Suprema, indican que no hay evidencia que indique el dúo fueron víctimas de tácticas de investigación inadecuadas, como alegan.

"Este asunto no es un referéndum público. No es un concurso de popularidad. Estoy seguro de que los peticionarios son individuos muy agradables. Las cartas que han proporcionado en apoyo hablan de eso. No estoy sugiriendo que deban volver a prisión, ni hay alguien más que yo sepa. Han cumplido sus sentencias. Gerald no necesita usar un brazalete en el tobillo; francamente, me sorprendió saber que todavía lo estaba usando", dijo Hardoon. “Sin embargo, nada justifica un indulto que será promovido por los peticionarios y repercutido en los medios de comunicación como una condena injusta que anula el largo y sólido historial jurídico de estos casos y que busca anular el doloroso y emocional desbarajuste que las víctimas y sus familias han vivido con ellos hasta el día de hoy".

Hardoon advirtió que otorgar indultos también tendría repercusiones futuras al "arrojar un velo sobre otros niños a quienes no se les creerá" según el fallo del consejo.

Junto con su madre, Violet, Gerald y Cheryl Amirault fueron condenados por abusar sexualmente de niños en la guardería de Malden que operaban en un caso que generó atención nacional.