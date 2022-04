Gobernador de Connecticut gana $ 26 millones durante tres años en el cargo

El ingreso bruto ajustado del gobernador demócrata de Connecticut, Ned Lamont, durante tres de sus cuatro años en el cargo totalizó casi $26 millones, según los registros fiscales publicados el jueves en una revancha para gobernador entre dos candidatos adinerados.

Las ganancias de Lamont provenían principalmente de ingresos por intereses y dividendos. El exempresario de televisión por cable no ha tomado el salario anual de $150,000 del estado para el cargo de gobernador desde que fue elegido por primera vez en 2019.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La campaña de reelección de Lamont publicó un resumen del ingreso bruto ajustado, la tasa impositiva efectiva, las contribuciones benéficas totales y los impuestos estatales y federales que pagó para los años fiscales 2018-2019. A los reporteros también se les permitió revisar los detalles redactados de sus declaraciones. El gobernador, que declara sus impuestos por separado de su esposa Annie, una exitosa consultora de capital de riesgo, no dio a conocer sus declaraciones de 2021. Su campaña dijo que solicitó una extensión de presentación del IRS.

Tanto Lamont como su probable oponente republicano, el empresario Bob Stefanowski, dependen de millones de dólares de su propio dinero para sus campañas. Una presentación reciente mostró que Stefanowski hasta ahora ha prestado $ 10 millones a las arcas de su campaña, dinero que teóricamente podría recuperar. Ya se han gastado unos 2,6 millones de dólares.

Lamont, mientras tanto, ha emitido hasta ahora dos cheques por un total de $1.15 millones para su campaña que no serán reembolsados.

Jake Lewis, el director de comunicaciones de la campaña de reelección de Lamont, pidió a Stefanowski que diera a conocer sus declaraciones, así como una lista de clientes que retuvo desde su última candidatura a gobernador.

Stefanowski dijo que planea publicar las declaraciones de impuestos conjuntas de él y su esposa, incluso para el año fiscal 2021, pero no dijo cuándo estarán disponibles. Stefanowski criticó al gobernador por no divulgar más información y calificó de risible su "intento de transparencia".

“El gobernador publicó un resumen de una página de sus impuestos sobre la renta. No hay desglose, ni divulgación, ni nada que informe que la Sra. Lamont gana millones con contratos de COVID financiados por los contribuyentes”, dijo Stefanowski, en una aparente referencia a la firma de capital de riesgo de Annie Lamont, donde es cofundadora y socia gerente.

Lewis calificó los comentarios de Stefanowski como "totalmente y deliberadamente falsos" y acusó al republicano de tratar de distraer a los votantes de su propio historial como exejecutivo de una compañía de préstamos de día de pago.

Según un resumen de impuestos proporcionado por la campaña de Lamont, el porcentaje total de impuestos estatales y federales que pagó el gobernador en 2018 fue del 31 %; 30% en 2019; y 25 % en 2020. Pagó más de $5,5 millones en impuestos federales durante los tres años y más de $1,8 millones en impuestos estatales.

La campaña también publicó una lista de diversas organizaciones benéficas que recibieron parte de los 3,1 millones de dólares en donaciones que Lamont realizó durante los tres años fiscales.

La lista incluye la Universidad de Yale, Planned Parenthood del Sur de Nueva Inglaterra, Foodshare Inc., CT Against Gun Violence, The Aspen Institute, el Museo Norman Rockwell en Stockbridge, Boys and Girls Clubs of Hartford, la Biblioteca de Greenwich, el Museo Americano of Natural History, Nature Conservancy, Connecticut Legal Services, Greenwich International Film Festival, Catholic Charities of Fairfield y 4-CT, una organización benéfica que Lamont ayudó a organizar durante la pandemia de COVID-19.