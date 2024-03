Gobernadora Healey revela detalles de su viaje a Puerto Rico

La oficina de la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, compartirá la ubicación de su viaje personal fuera del estado con los medios de comunicación al final de mes, dijo el viernes por la mañana después de que Healey apareciera en los titulares esta semana por mantener un viaje en secreto.

El Boston Globe informó la semana pasada que la oficina de Healey no revelaría adónde fue la gobernadora durante un viaje de cuatro días fuera de Massachusetts el mes pasado. La oficina de la gobernadora anunció el otoño pasado que dejaría de informar a la prensa y al público con anticipación sobre los viajes de Healey fuera de Massachusetts, aunque dijeron que compartirían sus calendarios mensuales después del hecho.

Pero el viaje de cuatro días de febrero apareció en el calendario simplemente como "Gov OOS", o fuera del estado, sin ninguna ubicación indicada. Healey redobló su apuesta por mantener la privacidad para ella y su familia el lunes, diciendo a los periodistas "mi vida personal es mi vida personal" y añadiendo que está "trabajando constantemente". Otros gobernadores también han enfatizado que están conectados mientras están fuera del estado, pero también han revelado con anticipación los propósitos y destinos de los viajes fuera del estado, incluidas las vacaciones personales.

"No sé si otros gobernadores lo han hecho de manera diferente. Y ha habido ocasiones en las que he revelado dónde he estado en viajes personales, como lo han hecho otros gobernadores. Y además, no es que esa sea la manera en que siempre se ha hecho", dijo Healey esta semana en WBUR. "Entonces, creo que lo importante que la gente sepa es que continuaré divulgando mis viajes relacionados con el trabajo y todo lo que hago como gobernadora, ya sea dentro o fuera del estado. Y con respeto al tiempo personal y al tiempo personal en familia... Voy a seguir manteniendo eso como algo personal".

El anuncio del viernes representa un cambio en esa política.

"El objetivo de la gobernadora es equilibrar la necesidad de proteger la privacidad y la seguridad de su familia y, al mismo tiempo, proporcionar información al público", dijo la portavoz Karissa Hand.

Hand dijo que el viaje de Healey fuera del estado el mes pasado fue para viajar a Puerto Rico durante un fin de semana largo para celebrar su cumpleaños con su pareja, Joanna Lydgate.

"El mes pasado, la compañera de la gobernadora, Joanna Lydgate, la llevó a Puerto Rico a pasar un fin de semana largo por su cumpleaños, sus primeras vacaciones juntas en mucho tiempo", dijo.

Healey y Lydgate también aparecieron esta semana como invitadas en el podcast "Love Letters" del Boston Globe, hablando sobre su relación, el papel que juega la música en sus vidas, cómo el desempeño de Healey como gobernadora afecta sus vidas personales, la afición de la gobernadora por doblar la ropa, y más.