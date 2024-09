Harris visita NH para promocionar su plan fiscal para pequeñas empresas

La vicepresidenta Kamala Harris está aprovechando una parada de campaña en New Hampshire el miércoles para proponer una ampliación de los incentivos fiscales para las pequeñas empresas, presentando un plan a favor de los empresarios, que puede suavizar sus llamados anteriores para que los estadounidenses ricos y las grandes corporaciones paguen impuestos más altos.

Quiere ampliar los incentivos fiscales de $5 mil a $50,000 para los gastos iniciales de pequeñas empresas, con el objetivo de estimular eventualmente 25 millones de nuevas solicitudes de pequeñas empresas en cuatro años.

Se espera que Harris se detenga en Throwback Brewery en North Hampton, en las afueras de Portsmouth, y se reúna con las cofundadoras Annette Lee y Nicole Carrier. Su cervecería obtuvo apoyo para abrir su ubicación actual a través de un crédito para pequeñas empresas e instaló paneles solares utilizando programas federales defendidos por la administración Biden, según la campaña de Harris.

New Hampshire ha sido consistentemente demócrata en las recientes elecciones presidenciales, pero el viaje también podría tener algún beneficio a través de las fronteras estatales, ya que Maine divide sus votos electorales, permitiendo a los candidatos ganar algunos sin ganar todo el estado. Aún así, marca una rara desviación de que Harris pase la mayor parte de su tiempo visitando un grupo reducido de campos de batalla del Medio Oeste y el Sun Belt que probablemente decidirán las elecciones de noviembre.

Desde que el presidente Joe Biden abandonó su candidatura a la reelección y respaldó a Harris, la vicepresidenta se ha centrado en los estados del “muro azul” de Michigan, Wisconsin y Pensilvania que han sido la pieza central de campañas demócratas exitosas.

También ha visitado con frecuencia Arizona, Nevada y Georgia, todos los cuales Biden ganó por estrecho margen en 2020, y Carolina del Norte, que todavía espera arrebatarle al expresidente republicano Donald Trump.

La parada del miércoles se produce después de que Harris celebrara el Día del Trabajo con manifestaciones los lunes en Detroit y Pittsburgh y antes de regresar a Pittsburgh el viernes, marcando su décima visita a Pensilvania en 2024. Por el contrario, el miércoles es su primera visita a New Hampshire en años.

Trump ha pedido reducir la tasa del impuesto corporativo al 15%, una ruptura con Biden, quien en su propuesta de presupuesto de marzo sugirió fijar la tasa del impuesto corporativo en el 28%. Harris ha publicado relativamente pocas propuestas políticas importantes en las aproximadamente seis semanas desde que asumió el liderazgo de la lista demócrata, pero no ha sugerido que esté planeando desviarse mucho de su administración en materia de política fiscal.

El plan para pequeñas empresas que Harris presentará el miércoles tiene muchas facetas que a muchos en la comunidad empresarial les gustaría. Pero eso contrasta con otra propuesta que Harris dio a conocer el mes pasado, donde prometió ayudar a combatir la inflación trabajando para combatir el "aumento de precios" por parte de los productores de alimentos que, según ella, han elevado innecesariamente los precios de las tiendas de comestibles.

Harris ha construido su campaña en torno a llamados a hacer crecer y fortalecer la clase media del país, y sugirió que los estadounidenses ricos y las grandes corporaciones deberían “pagar su parte justa” en impuestos más altos.

Biden, que de manera similar construyó su campaña en torno a la promoción de la clase media, ganó New Hampshire por 7 puntos porcentuales en 2020, pero Trump estuvo mucho más cerca de ganarlo contra Hillary Clinton en 2016. Aún así, la campaña de Harris señala que tiene 17 oficinas de campo operando. en coordinación con el Partido Demócrata estatal en todo New Hampshire, en comparación con uno para la campaña de Trump.

Algunos de los demócratas del estado estaban enojados porque Biden ordenó al Comité Nacional Demócrata que convirtiera a Carolina del Sur en el primer estado en votar en las primarias presidenciales del partido este año, desplazando al caucus de Iowa y a una primaria, la primera en el país, que New Hampshire celebró durante más de un siglo.

A pesar de eso, New Hampshire siguió adelante con una primaria no autorizada. Aunque Biden no hizo campaña ni apareció en la boleta, ganó fácilmente mediante una campaña de votación por escrito.

No obstante, Trump espera aprovechar lo sucedido y publicó en su cuenta de redes sociales que Harris "ve que hay problemas para su campaña en New Hampshire debido al hecho de que le faltaron el respeto en sus primarias y nunca se presentaron".

"Además, el costo de vida en New Hampshire está por las nubes, sus facturas de energía se encuentran entre las más altas del país y su mercado inmobiliario es el más inasequible de la historia", escribió el ex presidente. Primaria en la nación y SIEMPRE lo será".