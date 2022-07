Hijos de leyendas de los Red Sox unen fuerzas en equipo de béisbol de Brockton

En un estadio de Brockton, Massachusetts un equipo se preparaba para el primer lanzamiento. Los nombres en el frente de estas camisetas dicen "Rox" como en Brockton Rox. Pero son los nombres de los jugadores que visten estas camisetas los que llaman mucho la atención.

Los hijos de las leyendas de los Medias Rojas David Ortiz, Pedro Martínez, Manny Ramírez y Keith Foulke están todos en el mismo equipo de la Liga de Béisbol Universitaria Futures. Agregue al hijo del ex gran jugador de los Yankees de Nueva York, Gary Sheffield, y los cinco son conocidos cariñosamente como "The Sons".

"Honestamente, somos personas normales y todos lo saben una vez que pasas el rato con nosotros", dijo Pedro Martínez Jr.

A unas 30 millas de Fenway Park, donde sus padres consolidaron su estatus de héroe en la nación de los Medias Rojas, sus hijos se están haciendo un nombre.

"Es una bendición tener ese recurso y no muchos niños lo tienen", dijo D'Angelo Oritz.

En el vestuario de Rox, los cinco dicen que solo son compañeros de equipo, pero es bueno tener ayuda a solo una llamada de distancia.

"Llamo a mi papá, 'oye papi, ¿puedes venir aquí, puedes venir a ayudarme?' Al día siguiente, él está aquí sentado conmigo todos los días", dijo Manny Ramírez Jr.

Para Kade Foulke, lanzador de los Rox, aprender de su padre ha sido invaluable.

"Él me dice todo lo que necesito saber, pero también me deja descubrirme a mí mismo", dijo Fouke.

Con sus famosos apellidos, los cinco también conocen la responsabilidad que conlleva, reunirse con los fanáticos y actuar como embajadores del equipo.

"Hay mucho apoyo y creo que hay más apoyo que odio", dijo Martínez. "Ni siquiera estamos cerca de donde estaban nuestros padres, y esto solo muestra cuán fuerte mentalmente tienes que ser".

"The Sons" están absorbiendo este año, sin saber dónde estarán la próxima temporada.

Los cinco jóvenes buscan salir adelante, solos.

"No nos sentamos y pensamos, nuestros papás hicieron esto, no, no, no, estamos aquí para hacer lo nuestro y es tan simple como eso", dijo Ortiz.