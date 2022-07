Brayan Bello revela el consejo que recibió de Pedro Martínez antes de su debut con los Red Sox

El lanzador dominicano Brayan Bello tendrá en cuenta las sabias palabras de la leyenda de los Medias Rojas de Boston, Pedro Martínez, cuando suba al montículo para su debut en la MLB.

Bello, el mejor prospecto de pitcheo en la organización de los Medias Rojas, será titular el miércoles por la noche contra los Rays de Tampa Bay en el Fenway Park. Los nervios son normales para cualquier prospecto que haga su debut en las grandes ligas, especialmente en Boston, pero el consejo de Martínez debería ayudar a aliviar el nerviosismo inicial de Bello.

“Simplemente me dijo que es el mismo béisbol que he estado jugando desde clase A hasta Double-A, Triple-A y las grandes ligas. No cambies nada”, dijo Bello a través de un traductor el martes, según MassLive.com. “Es la misma distancia desde el montículo hasta el plato, el mismo bateador, el mismo béisbol. No cambies nada".

Martínez le dio ese consejo a Bello antes de que el joven derecho supiera que fue llamado a las mayores. Bello no se ha puesto al día con el miembro del Salón de la Fama desde que fue ascendido, pero espera que no pase mucho tiempo hasta que estén en contacto.

“No he hablado con él anoche ni hoy, pero sé que voy a hablar con él muy pronto”, dijo.

Bello registró un récord de 10-4 con efectividad de 2.33 y 114 ponches en 85 entradas entre Doble-A Portland y Triple-A Worcester esta temporada. SoxProspects.com actualmente lo tiene clasificado como el tercer prospecto de la organización detrás de Marcelo Mayer y Triston Casas.

“He estado trabajando muy duro en cada paso del camino. Doble-A, Triple-A, me siento listo ahora mismo para salir y actuar”, dijo Bello. “No me pongo demasiado nervioso, pero estoy muy feliz de poder hacer mi debut en la MLB aquí en Fenway. He estado trabajando muy duro para que este momento esté aquí. Estoy emocionado. Estoy listo para jugar. Solo espero tener un buen debut, una buena salida y que todo salga bien”.

El primer lanzamiento para el debut de Bello en la MLB está programado para el miércoles a las 7:10 p.m. ET. Puedes apostar que Martínez estará prestando mucha atención.