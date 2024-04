Hombre acusado tras atentado con bomba en el templo satánico de Salem

Un hombre de Oklahoma fue arrestado después de que se arrojara una bomba casera la semana pasada en el Templo Satánico en Salem, Massachusetts.

El artefacto explosivo fue arrojado al pórtico del templo en las primeras horas de la mañana del 8 de abril. No había nadie dentro en ese momento. El personal encontró el dispositivo y los daños que causó horas después.

La oficina del fiscal federal interino Joshua Levy de Massachusetts dijo que Sean Patrick Palmer, de 49 años, de Perkins, Oklahoma, fue arrestado el miércoles por la mañana. Se enfrenta a cargos de utilizar un explosivo para causar daños a un edificio utilizado en el comercio interestatal o exterior.

Las imágenes de vigilancia de aproximadamente las 4:14 a. m. del 8 de abril muestran a un hombre con una cubierta negra para la cara, pantalones negros, una chaqueta negra, un chaleco táctico color canela y guantes encendiendo un artefacto explosivo improvisado y arrojándolo a la entrada del templo antes de huir. , dijeron los fiscales federales.

El Departamento de Policía de Salem trabajó con la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo de la Oficina Federal de Investigaciones a raíz del incidente.

El laboratorio del FBI en Quantico, Virginia, probó la bomba, que según las autoridades estaba hecha de un trozo de tubo de plástico con clavos de metal y una sustancia identificada como pólvora sin humo. Se encontró un solo cabello humano, que las pruebas determinaron que contenía ADN de un hombre blanco. También se encontró pelo de perro de color oscuro.

Las autoridades dijeron que se encontró una nota escrita a mano de seis páginas en un macizo de flores cerca del lugar donde se encontró la bomba. Contiene el siguiente pasaje:

QUERIDO SATANISTA ELOHIM ME ENVIA HACE 7 MESES PARA DARTE MENSAJE DE PAZ PARA QUE SE ARREPIENTAN. TU DICES NO, ELOHIM AHORA ME ENVÍA A HERIR A SATANÁS Y YO FELIZ DE OBEDECER. Y ELOHIM QUIERE QUE ME CONTACTE QUE TE DIGA ARREPENTIMIENTO. APARTE DEL PECADO. ELOHIM NO ME GUSTA ESTE LUGAR Y PLANEO DESTRUIRLO. TAL VEZ ¿SALEM TAMBIÉN? ELOHIM ME ENVÍA A LUCHAR CONTRA SATANAS, PERO QUIERE QUE HAGA DURO ESFUERZO ASÍ QUE NADIE MUERE. YO OBEDEZCO.

Unos siete meses antes, en septiembre, las autoridades dicen que el templo fue destrozado con pintura en aerosol blanca que hacía referencia a versículos de la Biblia.

En una declaración jurada de orden de registro, el FBI dijo que el incidente no fue publicado y agregó que "hay causa probable para creer, por lo tanto, que la persona responsable del incidente del IED del 8 de abril es la misma persona responsable de destrozar TST con pintura en aerosol en septiembre de 2023".

Los fiscales federales dicen que Palmer publica a menudo en las redes sociales "sobre asuntos religiosos y temas similares a los" de la nota. Su sedán Volvo negro supuestamente fue visto en imágenes de vigilancia conduciendo erráticamente en el área del templo antes y después del incidente.

Las fotos en Facebook indican que Palmer posee al menos un perro con pelo oscuro como el que se encontró en la bomba, y otra foto lo mostraba usando un chaleco táctico color canela similar al que se vio en las imágenes de vigilancia la semana pasada, según el FBI.

El FBI cree que Palmer compró el tubo de PVC utilizado en la bomba en una tienda de mejoras para el hogar en Oklahoma, dijo la oficina de Levy.

Si es declarado culpable, los fiscales dicen que Palmer enfrenta entre cinco y 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta $250 mil. No quedó claro de inmediato si tenía un abogado que pudiera responder a los cargos en su contra.