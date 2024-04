Continúan los testimonios de testigos en el juicio de Karen Read

El juicio por asesinato que se lleva contra Karen Read continúa este martes con el desfile de testigos en lo que se ha convertido en uno de los casos criminales más seguidos en Massachusetts.

Los testimonios se reanudaron alrededor de las 9:30 a.m., unos 30 minutos más tarde de lo programado, debido a un accidente automovilístico en la Interestatal 95 en Needham que provocó demoras prolongadas en el tráfico.

El día inició con el interrogatorio del oficial de policía que llegó primero a la escena la noche en que Read supuestamente mató a su entonces novio John O'Keefe, un oficial de policía de Boston. Esto después de que brindó un interesante testimonio el lunes mientras respondía preguntas de los fiscales.

El abogado defensor Alan Jackson comenzó el martes interrogando al oficial de policía de Canton, Steven Saraf, sobre los detalles relativos al día en que se encontró el cuerpo de O'Keefe. Durante el interrogatorio, Saraf testificó que Read intentó tomar medidas para salvarle la vida a O'Keefe, mientras que otros en el lugar no lo hicieron.

"En ese momento, era Karen Read", dijo cuando se le preguntó si Read o Jennifer McCabe, que también estaba en el lugar, estaban tratando más activamente de ayudar a O'Keefe.

Se espera que McCabe sea llamada como testigo durante el juicio, y la defensa ha afirmado que buscó "Cuánto tiempo para morir en el frío" horas antes de que se encontrara el cuerpo de O'Keefe frente a la casa de su cuñado, Brian Albert, quien también es oficial de policía de Boston. Según la defensa, McCabe intentó entonces borrar esa búsqueda.

El segundo testigo del día fue el oficial de policía de Canton Stephen Mullaney, otro oficial que acudió al lugar el día en que se encontró el cuerpo de O'Keefe.

El juicio de alto perfil comenzó el lunes con acalorados debates entre la defensa y los fiscales.

Los fiscales dicen que Read golpeó a O'Keefe con su camioneta, dejándolo morir en el césped de una casa de Fairview Road en Canton, Massachusetts, después de una noche de fiesta con amigos en 2022. Su defensa afirma que fue un encubrimiento por parte de las autoridades.

El equipo de defensa de Read no perdió el tiempo intentando probar esa afirmación, acusando a las autoridades de colocar evidencia de luces traseras rotas, ignorando los relatos de un conductor de quitanieves que dice que nunca vio el cuerpo de O'Keefe en el jardín delantero y, en general, planteando preguntas sobre cómo se manejó la investigación.

Los fiscales y la defensa tuvieron cada uno 45 minutos el lunes por la mañana para realizar sus declaraciones iniciales.

El fiscal adjunto de Norfolk, Adam Lally, describió el caso de la Commonwealth y dijo que Read incluso dijo "Lo golpeé, lo golpeé, lo golpeé" en las horas posteriores a la muerte de O'Keefe. Indicó que los jurados escucharán a algunas de las personas que se encontraban dentro de la casa donde se encontró a O'Keefe y a los investigadores involucrados en el caso.

Lally también hizo referencia a una pelea de gritos de 20 minutos que Read y O'Keefe supuestamente tuvieron durante unas vacaciones en Aruba aproximadamente un mes antes de la muerte de O'Keefe.

La defensa argumentó que Read está siendo incriminada y que alguien más es responsable de la muerte de O'Keefe. Pero no dijeron específicamente quién creen que es esa persona.

Karen Read, de 41 años, de Mansfield, compareció ante el tribunal el miércoles después de ser arrestada el martes por la noche con una orden judicial por la muerte de su novio, John O'Keefe, de 46 años. tenía seis laceraciones sangrientas en su brazo derecho, ambos ojos estaban cerrados por la hinchazón y negros y azules y su ropa estaba saturada de sangre y vómito.

El juez había ordenado previamente que la defensa no puede presentar su argumento de tercer culpable durante las declaraciones iniciales. En cambio, tienen que "desarrollar su argumento a través de pruebas relevantes, competentes y admisibles durante el transcurso del juicio".

"Karen Read fue incriminada", dijo el abogado defensor David Yannetti en su apertura. "Su auto nunca atropelló a John O'Keefe, ella no causó su muerte y eso significa que alguien más lo hizo".

Argumentó que el investigador principal del caso, el policía estatal de Massachusetts Michael Proctor, tenía "vínculos profundos" con la familia Albert, los dueños de la casa en el exterior de la cual se encontró el cuerpo de O'Keefe, y que la investigación sobre la muerte de O'Keefe no se llevó a cabo adecuadamente.

"Michael Proctor nunca entró en la casa el día de la muerte de John O'Keefe ni comprobó si había evidencia de sangre o signos de lucha. Nunca pidió permiso para entrar en la casa ni solicitó una orden de registro. En cambio, se concentró de inmediato y exclusivamente sobre Karen Read, la outsider.", dijo.

Yannetti dijo que el día que O'Keefe fue encontrado muerto, Proctor estaba enviando mensajes de texto a sus amigos de la escuela secundaria, revelando información sobre la investigación y sus "verdaderos pensamientos" sobre Read.

"Llamó a Karen Read con nombres que usted reservaría sólo para sus peores enemigos. Les dijo a sus amigos que esperaba que ella se suicidara, les dijo a sus amigos que le había confiscado su teléfono celular". Dijo que Proctor incluso les dijo a sus amigos que estaba "buscando en su teléfono fotos de Karen Read desnuda".

Yannetti dijo que Proctor también envió mensajes de texto a sus amigos diciéndoles que los Albert no enfrentarían ningún problema a pesar de que O'Keefe había muerto en el césped, porque "el dueño de la casa también es policía de Boston".

Proctor es actualmente objeto de una investigación interna por parte de la Policía Estatal de Massachusetts que, según han confirmado fuentes, está relacionada con el caso Read.

Yannetti también alegó que las lesiones de O'Keefe no eran consistentes con haber sido atropellado por un vehículo, sino más bien por un ataque de un animal. Y dijo que los Albert eran dueños de un pastor alemán que era conocido por "no ser muy bueno con los extraños". También dijo que la perra, llamada Chloe, fue realojada varios meses después de la muerte de O'Keefe.

El primer testigo de cargo en el caso, Paul, el hermano de O'Keefe, fue llamado a declarar poco después del mediodía del lunes.

Se emocionó al describir cómo su hermano tomó la custodia de sus sobrinos en 2013 después de la muerte de su hermana y su cuñado.

Paul O'Keefe también testificó sobre cómo su hermano a veces hablaba de sus discusiones con Read.

"No dijo demasiado. Si estaban discutiendo, podría dar referencia de que estaban discutiendo. En realidad, no me dijo sobre qué estaban discutiendo. Se lo guardó para sí mismo".

Dijo que los argumentos a veces tendrían que ver con que Read gastara demasiado dinero en regalos para los niños.

"Sé que hubo algunas discusiones sobre, ya sabes, lo que ella les dio de comer, ya sea, ya sabes, Dunkin' Donuts o lo que sea. Pero fueron cosas en ese sentido".

En una ocasión dijo que fue testigo de "una pelea intensa" entre los dos durante un viaje a Cape Cod. Dijo que fue una discusión verbal, John O'Keefe y Read habían estado bebiendo alcohol, y Read se quejó de que John no era amable con ella.

"Yo era una especie de árbitro en esa situación", dijo Paul O'Keefe.

También describió haber recibido una llamada telefónica de su madre a las 6:40 a. m. del día de la muerte de John O'Keefe.

"Ella llamó y dijo: 'Algo le pasó a tu hermano, lo encontraron en la nieve y lo llevaron al hospital'", dijo Paul O'Keefe.

Declaró que vio a Read en el hospital, cuando el personal lo inmovilizó y gritó: "¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Está vivo?".

Paul O'Keefe también describió su relación con Read como buena y dijo que pensaba que ella era una buena influencia para su sobrina y su sobrino. Dijo que Read también se volvió muy amigable con su esposa.

Sin espacio dentro de la sala para el público, los partidarios de Read se reunieron afuera para escuchar los discursos de apertura el lunes.

Se espera que el juicio dure de seis a ocho semanas, con jornadas completas los lunes, miércoles y viernes, y media jornada los martes y jueves.