Hombre de Auburn arrestado por cargos de pornografía infantil y despedido por YMCA en Newton

Un hombre de Massachusetts fue arrestado y perdió su trabajo en la YMCA en medio de acusaciones de que tenía imágenes de abuso sexual infantil.

La policía de Auburn dijo el viernes que había arrestado a Wildreen Montano, de 42 años, residente de esa ciudad, un día antes, acusado de posesión y distribución de pornografía infantil.

El West Suburban YMCA en Newton, donde trabajaba Montano, dijo que había despedido a Montano después de enterarse de su arresto.

"Nos sentimos profundamente perturbados al enterarnos recientemente del arresto de un ahora ex miembro del personal, acusado de posesión y difusión de pornografía infantil, en sus dispositivos electrónicos personales, en su casa en Auburn, Massachusetts", dijo la directora de operaciones Kimberly Benzan el lunes en una carta a la comunidad YMCA.

Benzán dijo que Montano fue contratado después de que la YMCA realizara exhaustivas verificaciones de antecedentes.

"Es importante señalar que el papel de este ex empleado no implicó interacción directa con jóvenes o miembros de la YMCA", continúa la carta de Benzan. "En este momento, no hay absolutamente ningún indicio de que alguno de los jóvenes representados sea de nuestra YMCA o de la comunidad local. Cuando nos enteramos de su arresto, inmediatamente despedimos su empleo".

La policía le dijo a NBC10 Boston que no creen que Montano haya grabado las fotos o videos en cuestión.

En documentos judiciales obtenidos por NBC10 Boston, la policía de Auburn escribe que los videos en posesión de Montano "muestran la violación de niños, desde niños pequeños hasta adolescentes prepúberes".

Montano inicialmente fue detenido con una fianza de $10,040 después de ser arrestado, según la policía.

En su lectura de cargos el viernes en el Tribunal de Distrito de Worcester, los fiscales solicitaron una fianza de 5,000 dólares, pero un juez le impuso una fianza de 2,000 dólares con la condición de que no tuviera contacto sin supervisión con nadie menor de 16 años, dijo la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Worcester.

Los fiscales dicen que Montano debe regresar a la corte el 7 de agosto. No quedó claro de inmediato si tenía un abogado.