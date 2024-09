Hombre de Providence acusado de participar en red de peleas de gallos dice que ha cambiado

Un hombre de Providence acusado de participar en una supuesta red de peleas de gallos culpa a su cultura y dice que no sabía que era ilegal.

Miguel Delgado, de 74 años, es uno de los seis hombres que enfrentan cargos federales en dos casos en 2022.

El hombre puertorriqueño le dijo a WJAR que una diferencia cultural es la culpable de los cargos por peleas de gallos y que es un hombre diferente, que ama a las aves que tiene.

"Lo que hice estuvo mal. En mi país, tienen coliseos y vamos y lo hacemos", dijo Delgado. "Llevo aquí 50 años y cuando esto sucedió, comencé a hacerlo".

Un gran jurado federal lo acusó a él y a otros cinco hombres en relación con una supuesta operación de peleas de gallos en Providence.

Geridemez Kingsley Jamie, José Rivera, Luis Castillo y Delgado fueron procesados ​​el lunes. Se declararon inocentes y fueron liberados bajo fianza.

Los fiscales dijeron que los incidentes ocurrieron en febrero y marzo de 2022.

WJAR se encontró con Delgado y su esposa poco después de la lectura de cargos, pero no estaban interesados ​​en hablar.

"Sin comentarios", dijo el dúo.

Una hora después, cuando WJAR se presentó en su casa, los invitó a a ver las aves y escuchar su versión de la historia.

"No sabía que eso era ilegal y que me iba a dar todos estos problemas. Por eso no hablé con ustedes cuando salí de allí", dijo Delgado.

Dijo que ama a sus pájaros y afirma ser un hombre cambiado.

"La gente tiene la primera impresión de que, ya sabes, este tipo es un criminal, es un mafioso", dijo Delgado. "Yo era todo eso en mi pasado, ya sabes. Por eso estás hablando conmigo aquí, porque no tengo nada que ocultar".

WJAR le preguntó a Delgado si se siente abrumado con más de una docena de aves que tiene en su propiedad.

"En este momento, sí", dijo Delgado. "No las como. ¿Cómo puedes hacerlo? Es como comerse un cabrito".

Delgado se declaró inocente en el tribunal el lunes de múltiples cargos relacionados con peleas de gallos, pero admitió su culpabilidad ante WJAR.

"¿Por qué me voy a declarar culpable cuando tengo un abogado que me aconseja que no sea culpable? Él es el que aboga por mí, no yo", dijo Delgado.

Además de ser liberado con una fianza no garantizada de $10,000, Delgado no puede comunicarse con los otros coacusados ​​y no puede salir de Rhode Island mientras se fija su juicio previo.

Las peleas de gallos en Puerto Rico han sido ilegales desde 2018.