Hombre fue inyectado con solución salina tras confusión de vacunas en Boston

Un hombre de Boston dice que está frustrado después de una confusión con su vacuna durante el fin de semana en una clínica emergente de la ciudad.

"Todavía no entiendo cómo pudieron cometer este error", dijo el martes Thelbert Foster, Jr., de Roxbury.

Después de dudar mucho en recibir la vacuna COVID, Foster finalmente se arremangó para la primera inyección el sábado en una clínica emergente en Ramsay Park dirigida por Clínica de salud del vecindario de Harvard Street .

"Recibí la vacuna y me alegré de que hubiera terminado, y no fue tan malo como pensaba", dijo Foster, "pero ahora descubro que no fue la vacuna lo que entró en mi sistema, no sé qué pensar ".

Foster dice que recibió una llamada telefónica de una enfermera el lunes diciéndole que había habido una confusión y que le habían inyectado solución salina en lugar de la vacuna Pfizer.

"Eso es lo que me temo que hay personas que pueden pensar que están protegidas y que no", dijo Foster.

Dr. Katherine Gergen Barnett del Boston Medical Center dice que este tipo de confusión no es común.

"Sabemos que la cantidad de veces que se ha administrado una inyección de solución salina en lugar de la vacuna viva o la vacuna real es increíblemente rara", dijo Gergen Barnett.

La doctora de Boston explica que la solución salina es muy segura ... y la forma en que se fabrican y envían las vacunas Pfizer, la vacuna viva se mezcla con solución salina poco antes de su administración, algo que se muestra en una ilustración de los CDC.

"Hay garantía de calidad en todos los lugares donde se administran las vacunas", dijo Gergen Barnett.

El Departamento de Salud Pública dice que incidentes raros como este se informan al gobierno federal a través del Sistema de notificación de eventos adversos de la vacuna.

Y las personas son contactadas de inmediato y reprogramadas para su vacuna. Foster dice que lo reprogramará él mismo.

"He decidido ir a mi propio proveedor médico y ocuparme de eso", dijo.

Los expertos en salud pública quieren dejar claro que se han administrado millones de inyecciones y esto ha sucedido muy pocas veces en todo el país. Dijeron que no debería disuadir a las personas de recibir la vacuna COVID.