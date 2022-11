Hombre se dispara en la pierna mientras practicaba tiro al blanco en NH

Un hombre de 23 años se disparó en una pierna mientras practicaba tiro al blanco el domingo en New Hampshire, reportaron las autoridades.

Los funcionarios de New Hampshire Fish and Game dijeron que la policía estatal les notificó alrededor de las 10:18 a.m. del domingo sobre un hombre que se había disparado accidentalmente en la pierna.

Tristan Byrd, de 23 años, aparentemente había estado disparando al blanco con su padre y otros miembros de la familia en Larry Brooke Road en Shelburne cuando se disparó en la pierna mientras manipulaba la pistola en el bolsillo de su chaqueta. La bala atravesó el bolsillo de Byrd y una extremidad inferior.

Su padre llamó al 911 y se reunió con los oficiales de emergencia en las cercanías de Gorham.

Byrd sufrió una lesión grave pero no mortal, dijeron las autoridades, y fue trasladado al Androscoggin Valley Hospital en Berlin para recibir tratamiento.

No se han proporcionado más detalles.