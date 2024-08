Enfermeras y el Hospital Brigham and Women’s llegan a acuerdo para evitar huelga, dice sindicato

Se ha llegado a un acuerdo provisional para evitar una huelga de enfermeras en el Hospital Brigham and Women's de Boston, según informó el jueves la Asociación de Enfermeras de Massachusetts.

El acuerdo se produce unas dos semanas después de que las enfermeras votaran abrumadoramente a favor de aprobar una huelga de un día. Los miembros del sindicato dijeron en ese momento que un año de negociaciones contractuales no habían logrado llegar a un acuerdo.

El sindicato estaba pidiendo al sistema hospitalario seguridad adicional y salarios competitivos para evitar que el personal se fuera a otros hospitales.

"Las enfermeras de Brigham han demostrado el poder de la solidaridad sindical", dijo Kelly Morgan, enfermera de partos y presidenta de la MNA en el hospital, en un comunicado el jueves. "Cuando luchamos junto a nuestros colegas por nuestros pacientes y nuestra práctica de enfermería, ganamos".

Por un margen de 341 a uno, las enfermeras del Hospital Brigham and Women's Faulkner en Boston votaron a favor de hacer huelga si el Mass General Brigham no llega a un nuevo acuerdo contractual.

El sindicato dice que el acuerdo incluye mejoras en la dotación de personal, medidas para prevenir la violencia en el lugar de trabajo y la posibilidad de elegir un seguro médico.

"Los ejecutivos de MGB no querían ofrecer un acuerdo tan significativo, pero las enfermeras se mantuvieron firmes y obtuvieron una gran victoria a través de la determinación y la solidaridad", dijo el vicepresidente de la MNA de BWH, Jim McCarthy, en un comunicado. "Nuestros pacientes se beneficiarán de este acuerdo porque una fuerza laboral de enfermería mejor valorada significa mejores niveles de personal y una atención más segura".

Por otra parte, un día después de que las enfermeras de Brigham and Women's votaran a favor de autorizar una huelga, las enfermeras del Brigham and Women's Faulkner Hospital hicieron lo mismo. El acuerdo provisional del jueves no afecta a eso, pero la Asociación de Enfermeras de Massachusetts señala que no se ha programado ninguna huelga.