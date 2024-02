Identifican a segundo sospechoso acusado de pelea en Lawrence que dejó a un bebé herido y a un hombre apuñalado

Un hombre que fue arrestado por una pelea en la que un hombre fue apuñalado y un bebé resultó herido en Lawrence, Massachusetts, fue procesado el miércoles en el Tribunal de Distrito de Lawrence.

Luis Lara Rodríguez, de 38 años, enfrenta múltiples cargos por el incidente, que envió al bebé y al hombre que lo sostenía a hospitales en Boston, dijo la policía de Lawrence el miércoles.

El bebé no fue apuñalado, pero la policía no ha dicho cómo resultó herido, sólo que antes del incidente, el hombre sostenía al niño. La pelea tuvo lugar en Newbury Street y se llamó a la policía alrededor de las 4 p.m. No se cree que el apuñalamiento haya sido aleatorio; La policía estatal y local continuaron investigando lo sucedido el martes.

Rodríguez fue procesado por cargos de agresión y agresión a un niño, agresión y agresión que causaron lesiones corporales graves, agresión y agresión con un arma peligrosa y agresión con un arma peligrosa. Él permanece bajo custodia, dijo la policía.

Otro sospechoso, identificado como Santo Simón Tejeda Hernández, un joven de 27 años de Lawrence, también enfrenta cargos.

La policía no proporcionó información actualizada sobre el estado del niño ni del hombre que fue apuñalado.