Familias hispanas impactadas por devastador incendio en East Boston no tienen donde vivir

Hoy se cumplen 10 días de un mortal incendio en East Boston, y muchos de los afectados por esta tragedia están viviendo en la calle.

“Yo he sentido que las puertas se me han cerrado”, dice Duvis Urueta, damnificada por el incendio.

Urueta es una madre colombiana y dice que su fe en Dios es lo único que la mantiene con vida después del incendio en East Boston que cobró la vida de un hombre y mantiene a una niña en estado de coma.

“Esto no me va poner mi corazón duro, Dios sabe que si me me dejo en esta tragedia fue porque el tiene un propósito en mi”, dice Urueta.

.Guillermo Mendoza, fue rescatado por los bomberos del segundo piso de la vivienda multi familiar, y desde ese entonces deambula por las calles.

El incendio ocurrió alrededor de las 5 a.m. en Meridian Street y se extendió hasta el edificio adyacente, dijo el Departamento de Bomberos de Boston. La proximidad de las casas provocó que las llamas se extendieran a la casa de al lado y al edificio de atrás, dijeron las autoridades.

Por su parte, Gilberto Mancia, hermano de la victima fatal dice que quieren aber los resultados de los exámenes.



Cada hora que pasa es crucial para estas familias, también para Mancia, quien aún espera que las autoridades confirmen con pruebas de ADN si el cuerpo que recuperaron en el incendio es el de su hermano, José Mancía de 50 años.



La señora Urueta, lleva puesta la única muda de ropa que tiene, pero se aferra a su fe en dios y al trabajo honrado.



Hoy la señora Urueta y el señor Mendoza no tienen donde pasar la noche, su esperanza es poder conseguir al menos una habitación para poder salir adelante.

La ciudad de Boston, no respondió a nuestra solicitud de información sobre la ayuda para estas familias.

El incendio ocurrió alrededor de las 5 a.m. en Meridian Street y se extendió hasta el edificio adyacente, dijo el Departamento de Bomberos de Boston. La proximidad de las casas provocó que las llamas se extendieran a la casa de al lado y al edificio de atrás, dijeron las autoridades.

Otras cuatro personas fueron rescatadas del edificio y un bombero sufrió heridas leves mientras luchaba contra las llamas.

Unas 30 personas fueron desplazadas por el incendio.