Inflación en Boston sigue siendo superior al promedio nacional

Los precios al consumidor en el área de Boston aumentaron aproximadamente un 3,5% durante el último año, en comparación con un aumento del 2,9% a nivel nacional, según datos federales publicados el miércoles.

Las últimas cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU muestran que la inflación se ha enfriado desde 2022, cuando los aumentos interanuales de los precios al consumidor en el noreste estuvieron en el rango del 6 al 7%. Este año, los aumentos oscilaron entre el 2,4% y el 3,9% año tras año.

En el área de Boston, los precios de la energía aumentaron un 4,3% durante el último año y los precios de los alimentos subieron un 1,5%, dijo el gobierno.

Los costos más altos continúan afectando los presupuestos y las tasas de interés que desempeñan un papel fundamental a la hora de influir en las decisiones de los consumidores y las empresas.

El martes, el capítulo de Massachusetts de la Federación Nacional de Empresas Independientes informó que su índice de optimismo de las pequeñas empresas aumentó en julio a su lectura más alta desde febrero de 2022, pero ahora ha estado por debajo de su promedio de 50 años durante 31 meses consecutivos.

El director estatal de NFIB, Christopher Carlozzi, dijo que la inflación sigue siendo el principal problema entre los propietarios de pequeñas empresas, y el 25% la considera su problema más importante al operar sus negocios.

"La inflación sigue siendo el principal obstáculo para las pequeñas empresas de Massachusetts", dijo Carlozzi. "Las presiones de costos en Main Street no han disminuido mucho, y los propietarios de pequeñas empresas continúan ajustando las operaciones comerciales para adaptarse a los precios crecientes. En lugar de trabajar para sufragar estos costos mediante la reducción de impuestos y regulaciones estatales, los legisladores de Beacon Hill pasaron la última sesión legislativa proponiendo nuevas formas de acumular nuevos mandatos, incluso el llamado proyecto de ley de desarrollo económico tenía disposiciones que perjudicarían a los empleadores más pequeños".

El grupo de pequeñas empresas informó que entre el 57% de los propietarios que contrataron o intentaron contratar en julio, el 86% informó que había pocos o ningún solicitante calificado para los puestos que intentaban cubrir.

El proyecto de ley de desarrollo económico y varios otros proyectos de ley consiguientes siguen incompletos, pero no completamente muertos, después de que los demócratas en la Cámara y el Senado no pudieron llegar a acuerdos a finales de julio. La mayoría de los legisladores han abandonado Beacon Hill para su tradicional receso de agosto, pero dicen que podrían regresar. Muchos titulares no enfrentan oponentes en las elecciones primarias del 3 de septiembre ni en las elecciones generales del 5 de noviembre.

En una declaración del miércoles, el presidente Joe Biden dijo que "los precios siguen siendo demasiado altos", pero señaló que la inflación ha caído ahora por debajo del 3% y la inflación subyacente ha caído al nivel más bajo desde abril de 2021.

"Tenemos más trabajo que hacer para reducir los costos para los estadounidenses trabajadores, pero estamos logrando avances reales, con salarios aumentando más rápido que los precios durante 17 meses consecutivos", dijo Biden. "Las grandes corporaciones tienen ganancias récord y no hacen lo suficiente para bajar los precios".

Biden, que está cumpliendo sus últimos meses en la Casa Blanca, dijo que su administración está trabajando para reducir los precios de los medicamentos recetados, reducir la burocracia para construir más viviendas, enfrentarse a "propietarios corporativos que aumentan injustamente los alquileres" y tratar de abordar "los precios", "gastos excesivos para reducir los costos diarios, desde alimentos hasta viajes aéreos".