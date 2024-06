Investigación sobre votos ausentes en primarias por alcaldía de Bridgeport de 2019 conduce a 4 arrestos

Según el Fiscal Jefe del Estado, cuatro trabajadores de campaña que participaron en las primarias demócratas para alcalde de Bridgeport en 2019 están acusados ​​de uso indebido de papeletas de voto ausente y han sido acusados.

El fiscal jefe del estado, Patrick J. Griffin, dijo que Alfredo Castillo, de 52 años; Wanda Geter-Pataky, 67; Nilsa Heredia, 61 años; y Josephine Edmonds, de 62 años, todos de Bridgeport, han sido acusados ​​de posesión ilegal de boletas de voto ausente y otros cargos relacionados con las elecciones.

Los arrestos se producen después de acusaciones de mal manejo de las papeletas de voto ausente en las elecciones primarias demócratas de septiembre de 2019 para alcalde de Bridgeport y de una investigación realizada por la Comisión Estatal de Ejecución de Elecciones.

Según una declaración jurada de la orden de arresto, Geter-Pataky está acusada de no firmar como asistente en una solicitud de voto en ausencia que había completado en nombre de un posible votante y de tergiversar los requisitos de elegibilidad para votar en ausencia cuando supuestamente le dijo a un ciudadano no votar en persona y que recogería la papeleta de voto ausente del ciudadano. La ciudadana luego dijo a los investigadores de la SEEC que el acusado le dijo que no hablara con nadie sobre el asunto, según la Fiscalía General del Estado.

Dijeron que los registros judiciales muestran que Heredia instruyó a los posibles votantes sobre qué candidato seleccionar en sus boletas de voto ausente y tergiversó los requisitos de elegibilidad para votar mediante boleta de voto ausente y la demandada admitió ante los investigadores de SEEC que no presentó una lista de distribución de boleta de voto ausente a la Ciudad de Bridgeport. Oficina del Secretario.

Un comunicado de prensa del Fiscal General del Estado continúa citando la orden de arresto y dice que Castillo está acusado de no mantener una lista de distribución de boletas de voto ausente, tergiversar los requisitos de elegibilidad para votar mediante boleta de voto ausente y no firmar como asistente en una solicitud de boleta de voto ausente. en agosto de 2019. Según una declaración ante la SEEC del 21 de octubre de 2021, Castillo negó haber ayudado al posible votante a completar la solicitud, pero luego admitió que había completado partes de la solicitud.

La declaración jurada de la orden de arresto también dice que Edmonds está acusada de estar presente cuando cuatro posibles votantes completaron sus boletas de voto ausente y tomaron posesión de ellas cuando ella salió de su casa. También se la acusa de no mantener una lista de distribución de votos en ausencia y de manipular a un testigo por haberle dicho que no declarara sinceramente ante el tribunal que el acusado había ido a su casa y se había ido con las papeletas de voto en ausencia.

Edmonds, Geter-Pataky y Heredia también fueron acusados ​​de manipular a un testigo, y Geter-Pataky, Castillo y Heredia fueron acusados ​​de tergiversar los requisitos de elegibilidad para votar en ausencia.

Castillo, Edmonds y Heredia fueron acusados ​​de no mantener una lista de distribución de boletas de voto ausente.

Edmonds y Heredia fueron acusados ​​de estar presentes cuando un solicitante de voto en ausencia ejecuta un voto en ausencia y Geter-Pataky y Castillo fueron acusados ​​de no firmar como asistentes en un voto en ausencia.

Los cuatro han sido liberados con la promesa de comparecer y deben comparecer ante el Tribunal Superior de Bridgeport el 24 de junio.

“Solo nos enteramos a través de los medios de comunicación que personas de ambas campañas primarias para alcalde de 2019 han sido acusadas de violaciones electorales. No se nos ha proporcionado ningún detalle más que el contenido en los informes de los medios”, dijo el alcalde de Bridgeport, Joseph Ganim, en un comunicado.