Investigan robo a mano armada en salón de masajes en Watertown

El Departamento de Policía de Watertown, Massachusetts, está investigando un robo a mano armada que ocurrió en un salón de masajes, la semana pasada y el jueves salieron a la luz fotografías y videos de seguridad del incidente.

En un video de la cámara de seguridad del salón de masajes se ve al sospechoso entrar y amenazar a la trabajadora con un cuchillo en su mano, intenta abrir la caja registradora y luego sale sin poder robar nada, el hecho ocurrió el pasado 16 de mayo.

Otros comerciantes aseguraron que la misma persona intentó robar otros locales sin éxito.

Un barbero del lugar habló con una de las testigos y contó lo ocurrido, “un joven entró con un cuchillo y demandó el dinero y gracias a Dios no pasó se acabó a malas, acabó ahí porque la otra muchacha tenía compañeras y cuando gritó todas salieron y se defendieron y el muchacho salió corriendo”, dijo Aneury Brito.

Autoridades creen que podrían ser el mismo sospechoso que robó otro salón de masajes en North Cambridge el domingo 14 de mayo donde un empleado sufrió heridas leves después de confrontar al sospechoso.

Residentes y trabajadores del área dicen estar impactados con lo ocurrido, “sorpresa porque esta es una zona muy buena residencial nunca había escuchado eso por acá en este mundo hoy en día no sabemos lo que está pasando con la gente la necesidad vienen a robar, por droga o no sé de la necesidad que no consiguen trabajo pero es bien raro”, dijo German Santos, quien trabaja en Watertown.

La policía advierte que si se encuentra con este sospechoso, no intente interactuar con él e inmediatamente llame al 911 cuando sea seguro hacerlo.

Autoridades piden la colaboración de la ciudadanía para lograr la detención del sospechoso y si alguien tiene información sobre estos incidentes, comuníquese con el Departamento de Policía de Watertown.