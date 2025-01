Jabrill Peppers se prepara para testificar en el segundo día de su juicio por violencia doméstica

El safety de los New England Patriots, Jabrill Peppers, volverá al estrado el viernes en su juicio, para defenderse de los cargos de violencia doméstica.

Durante el primer día de audiencias, su acusadora compartió su versión de cómo sucedió la noche en cuestión. Es una marcada diferencia con la interpretación de Peppers.

Tanto Peppers como su acusadora dicen que nunca fueron exclusivos, pero admiten que buscaron pareja varias veces antes de la noche en cuestión. Habían tenido varios encuentros sexuales casuales, pero la noche del 5 de octubre de 2024 fue diferente a todas las demás.

La víctima dijo que después de que los dos se encontraran en un club a primera hora de la mañana, regresaron al apartamento de Peppers en Braintree. Pero durante la noche, afirma que Peppers se enojó cuando recibió una llamada telefónica de otro hombre mientras los dos estaban en la cama.

Fue entonces cuando la mujer de 34 años dijo que Peppers la agarró por el cuello, le estrelló la cabeza contra la pared, la agredió y la empujó por un tramo de escaleras.

“Me agarró del cuello y me estrelló contra la pared”, dijo la mujer, que por momentos se emocionó. “Mis pies no tocaban la pared y él me sostenía contra la pared”.

Poco después llamó a la policía, pero desde el momento después del supuesto ataque hasta que llegó la policía, Peppers grabó videos con su teléfono celular pidiéndole a la mujer que abandonara su casa.

Peppers afirma que la razón por la que le pidió a la mujer que se fuera esa noche fue porque ella quería tener relaciones sexuales sin protección.

La policía de Braintree dijo que respondieron a un disturbio en una dirección residencial la madrugada del sábado. La persona que llamó indicó que hubo un altercado entre dos personas.

El abogado de Peppers, Marc Brofsky, cuestionó el relato de la mujer y la gravedad de sus lesiones durante el interrogatorio, señalando que esperó para llamar a la policía hasta que salió de la casa de Peppers y no fue al hospital para recibir tratamiento por las lesiones que sufrió en la cara y la rodilla.

“Si te hubieran destrozado la cabeza, te hubieran estrangulado y te hubieran arrojado por unas escaleras y tuvieras heridas graves, ¿no irías al hospital?”, le preguntó Brofsky a la mujer.

También mencionó una demanda civil de $9.5 millones que la mujer presentó contra Peppers, señalando que estaba "buscando dinero".

Pero la mujer negó que se tratara de dinero, diciendo: "No se puede poner un número al trauma". Dijo que también estaba buscando una disculpa y que Peppers recibiera asesoramiento para controlar la ira.

A primera hora de la mañana después de la supuesta agresión, Peppers abrió la puerta sin camisa, asintió con la cabeza y le dijo a la policía: "Sé lo que está pasando", según los documentos judiciales. Fue arrestado sin incidentes.

La policía dijo que encontró una bolsa de plástico transparente en la casa que contenía un polvo blanco, que más tarde dio positivo en la prueba de cocaína.

El jueves, Peppers admitió la posesión de cocaína antes de su juicio por violencia doméstica. Eso continuó sin encontrar nada, según The Boston Globe, lo que significa que si se mantiene alejado de los problemas durante los próximos cuatro meses, el cargo será retirado.

Peppers volverá al estrado el viernes por la mañana, y existe la posibilidad de que el jurado comenzará sus deliberaciones después.

The Associated Press contribuyó a este artículo.