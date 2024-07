Jones explica cómo González le recuerda a este gran jugador de los Patriots

Este artículo fue escrito originalmente en inglés por Nick Goss para NBCSports Boston.

Solo duró cuatro juegos, pero Christian González les dio a los fanáticos de los New England Patriots mucho de qué entusiasmarse durante su temporada de novato en 2023.

Los Patriots seleccionaron a González con la selección número 17 en la primera ronda del Draft de la NFL 2023. Las lesiones acortaron su temporada, pero en los cuatro partidos que jugó, González mostró una cobertura y una capacidad de tacleo impresionantes. Logró 17 tacleadas, una captura, tres pases desviados y una intercepción.

Ahora que está sano nuevamente, las expectativas son bastante altas para González de cara a su segunda temporada.

A uno de sus compañeros de cornerback, Jonathan Jones, le preguntaron sobre González el martes. Jones explicó cómo González le recuerda al gran Stephon Gilmore de los Patriots, especialmente en lo que respecta a su comportamiento.

“(He visto) mucho de lo mismo desde que estuvo aquí el año pasado. Entra y no dice mucho”, dijo Jones a los periodistas en una conferencia de prensa previa al campo de entrenamiento.

“Me recuerda un poco a (Stephon) Gilmore en el sentido de que en realidad no dice mucho, pero cuando salen al campo, son creadores de juego. Es emocionante verlo de regreso, después de una lesión, creo que será bueno para él”.

Si González se acerca al nivel de Gilmore, sería un gran avance para los Patriots.

Gilmore es uno de los mejores esquineros de su época. Pasó más de cuatro temporadas en Nueva Inglaterra y ayudó a los Patriots a alcanzar dos Super Bowls durante ese lapso, incluido un triunfo en el Super Bowl LIII sobre Los Angeles Rams en la campaña de 2018. Gilmore defendió el premio al Jugador Más Valioso en ese juego con una intercepción al final del último cuarto. Un año después, Gilmore se convirtió en el primer esquinero desde Charles Woodson en 2009 en ganar el premio al Jugador Defensivo del Año de la NFL.

Phil Perry, experto de los Patriots de NBC Sports Boston, estuvo de acuerdo en gran medida con la opinión de Jones sobre González.

"No estoy diciendo que él es Stephon Gilmore o que será Stephon Gilmore, o que tendrá los mismos elogios profesionales que tiene Stephon Gilmore. Pero sí digo que estoy de acuerdo con Jonathan Jones en que recuerda a Stephon Gilmore. ", dijo Perry el martes en Arbella Early Edition de NBC Sports Boston, como se ve en el reproductor de video de arriba.

"Básicamente, el mismo tamaño, el mismo tipo de habilidades, muy rápidos para su tamaño, buena esquina de hombre a hombre, y además es silencioso, como señaló Jonathan Jones. Me recuerda a Stephon Gilmore. No soy Al decir que son iguales, no estoy equiparando, sino comparando".

Si nos fijamos en los diferentes grupos de posición en la plantilla de los Patriots, la secundaria es una de las más fuertes y González es una gran parte de eso.